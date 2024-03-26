Україна стрімко нарощує виробництво зброї — AP назвав причину

Українські снаряди. Фото: facebook.com/ukroboronprom

Україні потрібна будь-яка перевага, щоб дати відсіч Росії. Внаслідок цього країна нарощує витрати на саморобну зброю.

Про це повідомляє Associated Press у вівторок, 26 березня.

Читайте також:

Витрати України на саморобну зброю

У матеріалі йдеться, що такі зусилля різко зросли за останній рік. Український уряд виділив майже 1,4 мільярда доларів у 2024 році на закупівлю та розробку озброєнь — це у 20 разів більше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії.

Близько 80% оборонної промисловості наразі знаходиться в "приватних руках", що різко контрастує з ситуацією в Росії.

За словами журналістів, ще одним важливим зрушенням є те, що величезна частина озброєнь зараз закуповується у приватних заводів. Вони з'являються по всій країні і швидко перебирають на себе галузь, в якій раніше домінували державні компанії.

Так, підприємство з приватного виробництва мінометів, яке розпочало свою діяльність на заході України минулого року, виготовляє близько 20 000 снарядів щомісяця. Власником заводу є 64-річний Анатолій Кузьмін, який раніше спеціалізувався на виробництві сільськогосподарської техніки, але змінив сферу діяльності після вторгнення Росії.

Після вторгнення Росії в Україну в 2014 році, власник заводу Кузьмін розпочав розробку прототипів мінометних снарядів. Минулої зими він придбав великий склад на заході країни. Його довгостроковими цілями є збільшення обсягів виробництва до 100 000 снарядів на місяць і розробка власних двигунів і вибухівок. Кожен виготовлений снаряд відправляється до Румунії чи Болгарії, де його заряджають вибухівкою.

"Він лише один з багатьох підприємців, які трансформують українську оборонну промисловість, в якій після розпаду Радянського Союзу домінували державні підприємства. Сьогодні близько 80% оборонної промисловості знаходиться в приватних руках — дзеркальне відображення того, що було рік тому, і разючий контраст з російською оборонною промисловістю, контрольованою державою", — відзначають автори.

Журналісти підкреслюють, що різке збільшення військових витрат в Україні відбулося на тлі блокування Конгресом США виділення 60 мільярдів доларів допомоги, тоді як європейські країни намагаються забезпечити достатню кількість боєприпасів.

За даними міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, виробництво мінометних мін в Україні зросло приблизно в 40 разів, а виробництво боєприпасів для артилерії майже втричі збільшилося порівняно з минулим роком. Крім того, спостерігається значний приріст у створенні стартапів у сфері безпілотних літальних апаратів — уряд виділив близько 1 мільярда доларів на розвиток цієї технології.

Нагадаємо, Чехія може збільшити кількість боєприпасів, які вона планує передати Україні, до 1,5 мільйона одиниць. Для цього країна шукає фінансування інших країн.

Також глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що наразі кількість боєприпасів, які передав Україні Європейський Союз, нараховує вже 500 тисяч. До кінця 2024 року кількість артилерійських снарядів, які передали для українських військових сягне позначки в понад один мільйон.