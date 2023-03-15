Украина и Энергетическое Сообщество заключили Меморандум о сотрудничестве: что он предусматривает
Правительство Украины и Секретариат Энергетического Сообщества заключили Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству по восстановлению энергетического сектора Украины. Документ в Киеве подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и директор Секретариата Энергетического Сообщества Артур Лорковски в присутствии Премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
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Что предусматривает Меморандум
Меморандум предусматривает сотрудничество в подготовке судебных исков в национальных и международных судах, трибуналах против российской федерации для получения выплаты справедливой компенсации за ущерб, нанесенный украинской энергетической инфраструктуре.
Одним из направлений сотрудничества также определена поддержка приоритетных проектов строительства и реконструкции энергетической инфраструктуры в контексте интеграции в европейские энергетические сети.
"Секретариат Энергетического Сообщества поддерживает Украину и наш энергетический сектор с первых дней полномасштабной российской военной агрессии. Мы очень ценим наше партнерство и благодарим за помощь, которая продолжает оказываться украинским энергетическим компаниям. Наше сотрудничество будет только углубляться, и этот Меморандум четко определяет в восстановлении украинской энергетики", — отметил Герман Галущенко.
Меморандум также выделяет поддержку восстановления объектов альтернативной энергетики, увеличения доли потребления электроэнергии из возобновляемых источников энергии и увеличения доли альтернативных видов топлива в энергетическом балансе Украины. Для этого предусмотрена разработка нормативно-правовой базы и создание стимулов для привлечения инвестиций.
Напомним, недавно мы писали, как Украина будет отстраивать свою энергетику после войны. Чтобы энергетический сектор Украины в будущем был устойчивым и успешным, нужно стратегическое планирование и изменение политики, считают эксперты.
Фото: Министерство энергетики Украины