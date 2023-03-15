Україна та Енергетичне Співтовариство уклали Меморандум про співпрацю: що він передбачає

Міністр енергетики України Герман Галущенко та директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковські

Уряд України та Секретаріат Енергетичного Співтовариства уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці з відбудови енергетичного сектору України. Документ у Києві підписали міністр енергетики України Герман Галущенко та директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковські в присутності Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Що передбачає Меморандум

Меморандум передбачає співпрацю у підготовці судових позовів в національних і міжнародних судах, трибуналах проти російської федерації для отримання виплати справедливої компенсації за збитки, завдані українській енергетичній інфраструктурі.

Одним із напрямків співпраці також визначено підтримку пріоритетних проєктів будівництва та реконструкції енергетичної інфраструктури в контексті інтеграції до європейських енергетичних мереж.

"Секретаріат Енергетичного Співтовариства підтримує Україну та наш енергетичний сектор з перших днів повномасштабної російської військової агресії. Ми дуже цінуємо наше партнерство і дякуємо за допомогу, яка продовжує надаватися українським енергетичним компаніям. Наша співпраця буде тільки поглиблюватися, і цей Меморандум чітко визначає напрямки нашого подальшого співробітництва у відбудові української енергетики", — зазначив Герман Галущенко.

Меморандум також виокремлює підтримку відновлення об’єктів альтернативної енергетики, збільшення частки споживання електроенергії з відновлюваних джерел енергії та збільшення частки альтернативних видів палива в енергетичному балансі України. Для цього передбачено розробку нормативно-правової бази та створення стимулів для залучення інвестицій.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як Україна відбудовуватиме свою енергетику після війни. Щоб енергетичний сектор України в майбутньому був стійким та успішним, потрібне стратегічне планування та зміна політики, вважають експерти.

Фото: Міністерство енергетики України