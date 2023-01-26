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Украина и Словакия готовят соглашение о поставках дополнительных гаубиц Zuzana 2: что известно

26 января 2023 17:58
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Сколько гаубиц Zuzana 2 получит Украина: подробности от министра обороны Словакии
По контракту Украина уже получила восемь гаубиц Zuzana 2
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Словакия уже поставила Украине восемь самоходных артиллерийских установок Zuzana 2, еще 16 изготавливаемых сейчас оплатили Германия, Норвегия и Дания. Также есть запрос от Украины о поставках дополнительных гаубиц.

Об этом рассказал министр обороны Словакии Ярослав Надь на брифинге.

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Подробности

Как рассказал чиновник, в прошлом году Украина оплатила и уже получила восемь САУ Zuzana 2. Также есть соглашение между Словакией, Германией, Данией и Норвегией об оплате контракта на поставку в течение года в Украину еще 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

"Недавно я получил информацию, что есть запрос Украины еще на 11 этих САУ, мы ожидаем подписания этого соглашения. Тесно работаем с представителями Министерства обороны Украины, они посещали нас на прошлой неделе. Надеюсь, что сможем прийти к соглашению", — отметил Надь.

Что известно о САУ Zuzana 2

Производство в Словакии САУ Zuzana 2 наладили в 1990-х годах, созданную на базе чехословацкой vz.77 Dana. Zuzana имеет пушку 155-мм калибра и более длинный ствол, что делает ее дальнобойной.

Она скорострельна, высокомобильна и может стрелять на расстояние до 40 км. Башня может вращаться на 360 градусов, а снаряды заряжаются автоматически. Кроме того, военные могут планировать огонь так, чтобы несколько снарядов попали в цель одновременно.

Характеристики САУ Zuzana 2

  • Вес: 28,450 кг;
  • Шасси: Tatra 815 8×8;
  • Длина: 12,97 м;
  • Ширина: 3,015 м;
  • Высота: 3,3 м;
  • Длина ствола: 52 калибра;
  • Калибр ствола: 155 мм;
  • Боекомплект: 40 снарядов;
  • Расстояние до цели: минимальное - 5,6 км, максимальное - 39,6 км;
  • Темп стрельбы: 6 выстрелов/мин, 16 выстрелов в 3 мин.;
  • Поворот башни: 360 градусов;
  • Высота/депрессия: +70/-3,5;
  • Максимальная скорость по шоссе: более 80 км/ч;
  • Запас хода: 750 км;
  • Дополнительное вооружение: пулемет 7,62 или 12,7 мм для самообороны;
  • Экипаж - 3 человека.

Напомним, 16 января Минобороны Словакии передало Украине восьмую самоходную артиллерийскую установку Zuzana-2. Известно, что в июне прошлого года страны заключили соответствующий контракт.

Как известно, Украина и Словакия подписали контракт на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana-2 через государственную акционерную компанию Konstrukta-Defence на основании договора коммерческой продажи.

Кроме выполнения контракта на поставку восьми гаубиц Zuzana-2, Konstrukta-Defence изготовит для Украины еще 16 гаубиц, которые совместно профинансируют Дания, Германия и Норвегия.

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