Сколько гаубиц Zuzana 2 получит Украина: подробности от министра обороны Словакии

По контракту Украина уже получила восемь гаубиц Zuzana 2

Словакия уже поставила Украине восемь самоходных артиллерийских установок Zuzana 2, еще 16 изготавливаемых сейчас оплатили Германия, Норвегия и Дания. Также есть запрос от Украины о поставках дополнительных гаубиц.

Об этом рассказал министр обороны Словакии Ярослав Надь на брифинге.

Подробности

Как рассказал чиновник, в прошлом году Украина оплатила и уже получила восемь САУ Zuzana 2. Также есть соглашение между Словакией, Германией, Данией и Норвегией об оплате контракта на поставку в течение года в Украину еще 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

"Недавно я получил информацию, что есть запрос Украины еще на 11 этих САУ, мы ожидаем подписания этого соглашения. Тесно работаем с представителями Министерства обороны Украины, они посещали нас на прошлой неделе. Надеюсь, что сможем прийти к соглашению", — отметил Надь.

Что известно о САУ Zuzana 2

Производство в Словакии САУ Zuzana 2 наладили в 1990-х годах, созданную на базе чехословацкой vz.77 Dana. Zuzana имеет пушку 155-мм калибра и более длинный ствол, что делает ее дальнобойной.

Она скорострельна, высокомобильна и может стрелять на расстояние до 40 км. Башня может вращаться на 360 градусов, а снаряды заряжаются автоматически. Кроме того, военные могут планировать огонь так, чтобы несколько снарядов попали в цель одновременно.

Характеристики САУ Zuzana 2

Вес: 28,450 кг;

Шасси: Tatra 815 8×8;

Длина: 12,97 м;

Ширина: 3,015 м;

Высота: 3,3 м;

Длина ствола: 52 калибра;

Калибр ствола: 155 мм;

Боекомплект: 40 снарядов;

Расстояние до цели: минимальное - 5,6 км, максимальное - 39,6 км;

Темп стрельбы: 6 выстрелов/мин, 16 выстрелов в 3 мин.;

Поворот башни: 360 градусов;

Высота/депрессия: +70/-3,5;

Максимальная скорость по шоссе: более 80 км/ч;

Запас хода: 750 км;

Дополнительное вооружение: пулемет 7,62 или 12,7 мм для самообороны;

Экипаж - 3 человека.

Напомним, 16 января Минобороны Словакии передало Украине восьмую самоходную артиллерийскую установку Zuzana-2. Известно, что в июне прошлого года страны заключили соответствующий контракт.

Как известно, Украина и Словакия подписали контракт на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana-2 через государственную акционерную компанию Konstrukta-Defence на основании договора коммерческой продажи.

Кроме выполнения контракта на поставку восьми гаубиц Zuzana-2, Konstrukta-Defence изготовит для Украины еще 16 гаубиц, которые совместно профинансируют Дания, Германия и Норвегия.