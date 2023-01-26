Сколько гаубиц Zuzana 2 получит Украина: подробности от министра обороны Словакии

Украина и Словакия готовят соглашение о поставках дополнительных гаубиц Zuzana 2: что известно
Словакия уже поставила Украине восемь самоходных артиллерийских установок Zuzana 2, еще 16 изготавливаемых сейчас оплатили Германия, Норвегия и Дания. Также есть запрос от Украины о поставках дополнительных гаубиц.
Об этом рассказал министр обороны Словакии Ярослав Надь на брифинге.
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Подробности
Как рассказал чиновник, в прошлом году Украина оплатила и уже получила восемь САУ Zuzana 2. Также есть соглашение между Словакией, Германией, Данией и Норвегией об оплате контракта на поставку в течение года в Украину еще 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.
"Недавно я получил информацию, что есть запрос Украины еще на 11 этих САУ, мы ожидаем подписания этого соглашения. Тесно работаем с представителями Министерства обороны Украины, они посещали нас на прошлой неделе. Надеюсь, что сможем прийти к соглашению", — отметил Надь.
Что известно о САУ Zuzana 2
Производство в Словакии САУ Zuzana 2 наладили в 1990-х годах, созданную на базе чехословацкой vz.77 Dana. Zuzana имеет пушку 155-мм калибра и более длинный ствол, что делает ее дальнобойной.
Она скорострельна, высокомобильна и может стрелять на расстояние до 40 км. Башня может вращаться на 360 градусов, а снаряды заряжаются автоматически. Кроме того, военные могут планировать огонь так, чтобы несколько снарядов попали в цель одновременно.
Характеристики САУ Zuzana 2
- Вес: 28,450 кг;
- Шасси: Tatra 815 8×8;
- Длина: 12,97 м;
- Ширина: 3,015 м;
- Высота: 3,3 м;
- Длина ствола: 52 калибра;
- Калибр ствола: 155 мм;
- Боекомплект: 40 снарядов;
- Расстояние до цели: минимальное - 5,6 км, максимальное - 39,6 км;
- Темп стрельбы: 6 выстрелов/мин, 16 выстрелов в 3 мин.;
- Поворот башни: 360 градусов;
- Высота/депрессия: +70/-3,5;
- Максимальная скорость по шоссе: более 80 км/ч;
- Запас хода: 750 км;
- Дополнительное вооружение: пулемет 7,62 или 12,7 мм для самообороны;
- Экипаж - 3 человека.
Напомним, 16 января Минобороны Словакии передало Украине восьмую самоходную артиллерийскую установку Zuzana-2. Известно, что в июне прошлого года страны заключили соответствующий контракт.
Как известно, Украина и Словакия подписали контракт на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana-2 через государственную акционерную компанию Konstrukta-Defence на основании договора коммерческой продажи.
Кроме выполнения контракта на поставку восьми гаубиц Zuzana-2, Konstrukta-Defence изготовит для Украины еще 16 гаубиц, которые совместно профинансируют Дания, Германия и Норвегия.