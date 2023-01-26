Скільки гаубиць Zuzana 2 отримає Україна: подробиці від міністра оборони Словаччини

За контрактом Україна уже отримала вісім гаубиць Zuzana 2

Словаччина уже поставила Україні вісім самохідних артилерійських установок Zuzana 2, ще 16 одиниць, які зараз виготовляють, оплатили Німеччина, Норвегія та Данія. Також є запит від України про постачання додаткових гаубиць.

Про це розповів міністр оборони Словаччини Ярослав Надь під час брифінгу.

Деталі

Як розповів посадовець, минулого року Україна сплатила та вже отримала вісім САУ Zuzana 2. Також є угода між Словаччиною, Німеччиною, Данією та Норвегією про оплату контракту на постачання протягом року в Україну ще 16 самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

"Нещодавно я отримав інформацію, що є запит України на ще 11 цих САУ, ми очікуємо підписання цієї угоди. Тісно працюємо з представниками Міністерства оборони Україні, вони відвідували нас минулого тижня. Сподіваюсь, що зможемо прийти до угоди", — зазначив Надь.

Що відомо про САУ Zuzana 2

Виробництво у Словаччині САУ Zuzana 2 налагодили в 1990-х роках, яку створили на базі чехословацької vz.77 Dana.

Але нова самохідна установка отримала гармату калібру 155 мм з довшим стволом, що збільшило далекобійність. Вона скорострільна, високомобільна та може стріляти на відстань до 40 км. Башта може обертатися на 360 градусів, а снаряди заряджаються автоматично. Окрім того, військові можуть планувати вогонь так, щоб кілька снарядів влучили в ціль одночасно.

Характеристики САУ Zuzana 2

Вага: 28,450 кг;

Шасі: Tatra 815 8×8;

Довжина: 12,97 м;

Ширина: 3,015 м;

Висота: 3,3 м;

Довжина ствола: 52 калібри;

Калібр ствола: 155 мм;

Боєкомплект: 40 снарядів;

Відстань до цілі: мінімальна — 5,6 км, максимальна — 39,6 км;

Темп стрільби: 6 пострілів/хв, 16 пострілів за 3 хв.;

Поворот вежі: 360 градусів;

Висота/депресія: +70/-3,5;

Максимальна швидкість по шосе: понад 80 км/год;

Запас ходу: 750 км;

Додаткове озброєння: кулемет 7,62 або 12,7 мм для самооборони;

Екіпаж — 3 особи.

Нагадаємо, 16 січня Міноборони Словаччини передало Україні восьму самохідну артилерійську установку Zuzana-2. Відомо, що у червні минулого року країни уклали відповідний контракт.

Як відомо, Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana-2 через державну акціонерну компанію Konštrukta-Defence на підставі договору комерційного продажу.

Окрім виконання контракту на постачання восьми гаубиць Zuzana-2, Konštrukta-Defence виготовить для України ще 16 гаубиць, які спільно профінансують Данія, Німеччина і Норвегія.