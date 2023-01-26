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Україна та Словаччина готують угоду про постачання додаткових гаубиць Zuzana 2: що відомо

26 січня 2023 17:58
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Скільки гаубиць Zuzana 2 отримає Україна: подробиці від міністра оборони Словаччини
За контрактом Україна уже отримала вісім гаубиць Zuzana 2
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Словаччина уже поставила Україні вісім самохідних артилерійських установок Zuzana 2, ще 16 одиниць, які зараз виготовляють, оплатили Німеччина, Норвегія та Данія. Також є запит від України про постачання додаткових гаубиць.

Про це розповів міністр оборони Словаччини Ярослав Надь під час брифінгу. 

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Деталі

Як розповів посадовець, минулого року Україна сплатила та вже отримала вісім САУ Zuzana 2. Також є угода між Словаччиною, Німеччиною, Данією та Норвегією про оплату контракту на постачання протягом року в Україну ще 16 самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

"Нещодавно я отримав інформацію, що є запит України на ще 11 цих САУ, ми очікуємо підписання цієї угоди. Тісно працюємо з представниками Міністерства оборони Україні, вони відвідували нас минулого тижня. Сподіваюсь, що зможемо прийти до угоди", — зазначив Надь.

Що відомо про САУ Zuzana 2

Виробництво у Словаччині САУ Zuzana 2 налагодили в 1990-х роках, яку створили на базі чехословацької vz.77 Dana. 

Але нова самохідна установка отримала гармату калібру 155 мм з довшим стволом, що збільшило далекобійність. Вона скорострільна, високомобільна та може стріляти на відстань до 40 км. Башта може обертатися на 360 градусів, а снаряди заряджаються автоматично. Окрім того, військові можуть планувати вогонь так, щоб кілька снарядів влучили в ціль одночасно.

Характеристики САУ Zuzana 2

  • Вага: 28,450 кг;
  • Шасі: Tatra 815 8×8;
  • Довжина: 12,97 м;
  • Ширина: 3,015 м;
  • Висота: 3,3 м;
  • Довжина ствола: 52 калібри;
  • Калібр ствола: 155 мм;
  • Боєкомплект: 40 снарядів;
  • Відстань до цілі: мінімальна — 5,6 км, максимальна — 39,6 км;
  • Темп стрільби: 6 пострілів/хв, 16 пострілів за 3 хв.;
  • Поворот вежі: 360 градусів;
  • Висота/депресія: +70/-3,5;
  • Максимальна швидкість по шосе: понад 80 км/год;
  • Запас ходу: 750 км;
  • Додаткове озброєння: кулемет 7,62 або 12,7 мм для самооборони;
  • Екіпаж — 3 особи.

Нагадаємо, 16 січня Міноборони Словаччини передало Україні восьму самохідну артилерійську установку Zuzana-2. Відомо, що у червні минулого року країни уклали відповідний контракт.

Як відомо, Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana-2 через державну акціонерну компанію Konštrukta-Defence на підставі договору комерційного продажу. 

Окрім виконання контракту на постачання восьми гаубиць Zuzana-2, Konštrukta-Defence виготовить для України ще 16 гаубиць, які спільно профінансують Данія, Німеччина і Норвегія.

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