Украина в ОБСЕ объяснила родство нацистов и современной РФ

Владимир Путин. Фото: росСМИ

В основе как нацизма, так и рашизма лежит неуважение к человеческому достоинству и жизни. Каждый убитый украинец в результате российской агрессии еще больше увеличивает пропасть между российскими лидерами и отдавшими свою жизнь в борьбе с "нацизмом".

Об этом заявила временно поверенная в делах Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова.

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"Как бы ни называлась идеология - "нацизм", "фашизм", "сталинизм" или "рашизм" - в их основе всегда лежит неуважение к человеческому достоинству и жизни. Именно поэтому, какой бы длины ленты ни были на груди российских лидеров, это не делает их более близкими к героям, которые боролись с агрессором 80 лет назад. Наоборот, каждый убитый в Украине еще больше увеличивает пропасть между ними и теми, кто отдал свою жизнь за десятилетие нашей свободы и мира», — подчеркнула Кувшинникова.

В своем выступлении она также сообщила делегации стран-участниц ОБСЕ о продолжении Россией ракетных ударов по украинским городам, в том числе на Пасху.

"Что бы мы ни слышали о свободе вероисповедания и церкви от кремлевских посланников, однако Россия забыла главную Божью заповедь — не убий! В общем, только за прошедшую неделю украинские города были обстреляны более 380 раз. И это происходит ежедневно на этой войне. Например, даже в День памяти и победы над "нацизмом" во Второй мировой войне Владимир Путин санкционировал очередную массированную ракетную атаку на Украину.

Она также отметила, что "тирания всегда пытается использовать демократические институты для самолегитимации".

"Лишь несколько дней назад российские власти в очередной раз попытались создать для всего мира и собственных граждан иллюзию законности почти пожизненного пребывания у власти человека, который превратил Российскую Федерацию в государство-агрессорку, а правящий режим — в диктатуру. Но учитывая тяжесть совершенных преступлений и действующий ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина, нет никаких правовых оснований для признания его демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации", — добавила украинская дипломат.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился к украинцам и всему миру по случаю Дня памяти и примирения, 8 мая, где сравнил "нацизм" с "рашизмом "и подчеркнул, что у нацизма российского президента Владимира Путина нет границ и что он подобен политике Адольфа Гитлера.

Также мы рассказывали, что Верховная Рада предлагает определить политический режим России как "рашизм".