Україна в ОБСЄ пояснила спорідненість нацистів та сучасної РФ

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

В основі як нацизму, так і рашизму лежить неповага до людської гідності та життя. Кожен убитий українець у результаті російської агресії ще більше збільшує прірву між російськими лідерами та тими, хто віддав своє життя у боротьбі з "нацизмом".

Про це заявила тимчасово повірена у справах України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшинникова.

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"Як би не називалася ідеологія — "нацизм", "фашизм", "сталінізм" чи "рашизм" — в їхній основі завжди лежить неповага до людської гідності та життя. Саме тому, якої б довжини стрічки не були на грудях російських лідерів, це не робить їх ближчими до героїв, які боролися з агресором 80 років тому. Навпаки, кожен убитий в Україні ще більше збільшує прірву між ними і тими, хто віддав своє життя за десятиліття нашої свободи і миру", — наголосила Кувшинникова.

У своєму виступі вона також повідомила делегації країн-учасниць ОБСЄ про продовження Росією ракетних ударів по українських містах, у тому числі на Великдень.

"Що б ми не чули про свободу віросповідання та церкви від кремлівських посланців, однак Росія забула головну Божу заповідь — не вбий! Загалом лише за минулий тиждень українські міста були обстріляні понад 380 разів. І це відбувається щодня на цій війні. Наприклад, навіть у День пам'яті та перемоги над "нацизмом" у Другій світовій війні Володимир Путін санкціонував чергову масовану ракетну атаку на Україну. На Україну були випущені 55 ракет і 21 ударний безпілотник", — заявила Кувшинникова.

Вона також зазначила, що "тиранія завжди намагається використати демократичні інститути для самолегітимації".

"Лише кілька днів тому російська влада вкотре спробувала створити для всього світу та власних громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила Російську Федерацію на державу-агресорку, а правлячий режим — на диктатуру. Але з огляду на тяжкість скоєних злочинів та чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна, немає жодних правових підстав для визнання його демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації", — додала українська дипломатка.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звернувся до українців та усього світу з нагоди Дня пам'яті та примирення, 8 травня, де порівняв "нацизм" із "рашизмом" та наголосив, що нацизм російського президента Володимира Путіна не має кордонів і що він подібний до політики Адольфа Гітлера.

Також ми розповідали, що Верховна Рада пропонує визначити політичний режим Росії як "рашизм".