Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Україна в ОБСЄ пояснила спорідненість нацистів та сучасної РФ arrow

Україна в ОБСЄ пояснила спорідненість нацистів та сучасної РФ

10 травня 2024 08:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Україна в ОБСЄ пояснила спорідненість нацистів та сучасної РФ
Володимир Путін. Фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

В основі як нацизму, так і рашизму лежить неповага до людської гідності та життя. Кожен убитий українець у результаті російської агресії ще більше збільшує прірву між російськими лідерами та тими, хто віддав своє життя у боротьбі з "нацизмом".

Про це заявила тимчасово повірена у справах України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшинникова

Читайте також:

Росія скоює воєнні злочини

"Як би не називалася ідеологія — "нацизм", "фашизм", "сталінізм" чи "рашизм" — в їхній основі завжди лежить неповага до людської гідності та життя. Саме тому, якої б довжини стрічки не були на грудях російських лідерів, це не робить їх ближчими до героїв, які боролися з агресором 80 років тому. Навпаки, кожен убитий в Україні ще більше збільшує прірву між ними і тими, хто віддав своє життя за десятиліття нашої свободи і миру", — наголосила Кувшинникова.

У своєму виступі вона також повідомила делегації країн-учасниць ОБСЄ про продовження Росією ракетних ударів по українських містах, у тому числі на Великдень.

"Що б ми не чули про свободу віросповідання та церкви від кремлівських посланців, однак Росія забула головну Божу заповідь — не вбий! Загалом лише за минулий тиждень українські міста були обстріляні понад 380 разів. І це відбувається щодня на цій війні. Наприклад, навіть у День пам'яті та перемоги над "нацизмом" у Другій світовій війні Володимир Путін санкціонував чергову масовану ракетну атаку на Україну. На Україну були випущені 55 ракет і 21 ударний безпілотник", — заявила Кувшинникова.

Вона також зазначила, що "тиранія завжди намагається використати демократичні інститути для самолегітимації".

"Лише кілька днів тому російська влада вкотре спробувала створити для всього світу та власних громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила Російську Федерацію на державу-агресорку, а правлячий режим — на диктатуру. Але з огляду на тяжкість скоєних злочинів та чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна, немає жодних правових підстав для визнання його демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації", — додала українська дипломатка.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звернувся до українців та усього світу з нагоди Дня пам'яті та примирення, 8 травня, де порівняв "нацизм" із "рашизмом" та наголосив, що нацизм російського президента Володимира Путіна не має кордонів і що він подібний до політики Адольфа Гітлера. 

Також ми розповідали, що Верховна Рада пропонує визначити політичний режим Росії як "рашизм".

війна
володимир путін
вбивство
війна в Україні
Росія
нацизм

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні