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Украина производит собственное вооружение совместно с Rheimetall — подробности

14 апреля 2024 13:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украина производит собственное вооружение совместно с Rheimetall — подробности
Производство оружия в Украине. Фото иллюстративное: Милитарный
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украина уже производит собственное оружие совместно с германским консерном Rheimetall. Ряд продуктов оборонно-промышленного комплекса производится на территории стран-партнеров, но с помощью украинских комплектующих.

Об этом заявил директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в эфире телемарафона в воскресенье, 14 апреля.

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Украина производит собственное оружие

"Создано совместное производство с Rheinmetall. Это предприятие, которое на сегодняшний день зарегистрировано в Германии, но оно имеет производственные мощности во многих странах мира", — пояснил Сметанин.

Сметанин объяснил, что в настоящее время происходит производство обширной номенклатуры вооружения и военной техники. Он добавил, что окончательное производство находится в Украине.

Кроме того, ряд продуктов ОПК производится на территории стран-партнеров, но с помощью украинских комплектующих.

По словам Сметанина, за границей составляют наиболее критическое вооружение, чтобы обезопасить производство.

Напомним, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр рассказала о производстве аналогов "шахедов" в Украине. По ее словам, их создание постоянно развивается.

Также Гвоздяр рассказала об усилении "оборонки" страны. Она ответила, производство какого оружия увеличат в шесть раз.

Германия
война
оружие
Украина
производство

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