Украина производит собственное вооружение совместно с Rheimetall — подробности
Украина уже производит собственное оружие совместно с германским консерном Rheimetall. Ряд продуктов оборонно-промышленного комплекса производится на территории стран-партнеров, но с помощью украинских комплектующих.
Об этом заявил директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в эфире телемарафона в воскресенье, 14 апреля.
Украина производит собственное оружие
"Создано совместное производство с Rheinmetall. Это предприятие, которое на сегодняшний день зарегистрировано в Германии, но оно имеет производственные мощности во многих странах мира", — пояснил Сметанин.
Сметанин объяснил, что в настоящее время происходит производство обширной номенклатуры вооружения и военной техники. Он добавил, что окончательное производство находится в Украине.
Кроме того, ряд продуктов ОПК производится на территории стран-партнеров, но с помощью украинских комплектующих.
По словам Сметанина, за границей составляют наиболее критическое вооружение, чтобы обезопасить производство.
Напомним, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр рассказала о производстве аналогов "шахедов" в Украине. По ее словам, их создание постоянно развивается.
Также Гвоздяр рассказала об усилении "оборонки" страны. Она ответила, производство какого оружия увеличат в шесть раз.
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