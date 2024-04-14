Україна виробляє власне озброєння спільно з Rheimetall — подробиці

Виробництво зброї в Україні. Фото ілюстративне: Мілітарний

Україна вже виробляє власну зброю спільно з німецьким консерном Rheimetall. Низка продуктів оборонно-промислового комплексу виробляється на території країн-партнерів, але за допомогою українських комплектуючих.

Про це заявив директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в ефірі телемарафону у неділю, 14 квітня.

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Україна виробляє власну зброю

"Створене спільне виробництво з Rheinmetall. Це підприємство, яке на сьогодні зареєстроване у Німеччині, але воно має виробничі потужності у багатьох країнах світу", — пояснив Сметанін.

Сметанін пояснив, що наразі відбувається виробництво великої номенклатури озброєння і військової техніки. Він додав, що кінцеве виробництво знаходиться в Україні.

Окрім того, низка продуктів ОПК виробляється на території країн-партнерів, але за допомогою українських комплектуючих.

За словами Сметаніна, за кордоном складають найбільш критичне озброєння, щоб убезпечити виробництво.

Нагадаємо, заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр розповіла про виробництво аналогів "шахедів" в Україні. За її словами, їх створення постійно розвивається.

Також Гвоздяр розповіла про посилення "оборонки" країни. Вона відповіла, виробництво якої зброї збільшать у шість разів.