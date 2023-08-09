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Украина призывает хасидов избежать поездок в Умань на Рош га-Шана

9 августа 2023 05:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украина призывает хасидов избежать поездок в Умань на Рош га-Шана
Хасиды в Умани. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Власти Черкасской области призвали хасидов избежать поездок в Умань на Рош га-Шана. Ведь в стране до сих пор идет полномасштабная война, которую развязала Россия. А обеспечить паломникам безопасность на 100% никто не может.

Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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Новый год в Умани

Сообщается, что в Умани состоялось заседание спецкомиссии с участием заместителя Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Украине госпожа Лирон Финкельштейн.

"Мы рекомендуем паломникам максимально воздержаться от посещения Умани, учитывая войну, регулярные массированные обстрелы нашей страны и возможные провокации со стороны России", — говорится в заявлении.

Заседание спецкомиссии в Киеве. Фото: Telegram

Вместе с тем в ОВА понимают, что часть верующих, как и в прошлом году, все же отважатся приехать.

"Поэтому совместно с городскими властями, сектором безопасности и обороны, всеми профильными службами уже работаем превентивно", — добавил глава Черкасской ОВА.

Заседание спецкомиссии в Киеве. Фото: Telegram

Отметим, что еврейский Новый год в 2023 году начинают отмечать с вечера 15 сентября и заканчивают вечером 17 сентября.

Напомним, с августа текущего года украинцы, уехавшие на длительное время за границу и получающие выплаты как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), больше не имеют права претендовать на такие средства. В правительстве рассказали, как дистанционно отказаться от выплат.

В пресс-службе рассказали, что для отказа гражданам, имеющим статус ВПЛ, нужно отправить заявление об отказе от материальной помощи путем электронной связи — через email, через обычные средства почтовой связи в адрес органа социальной защиты населения в Украине, где человек стоит на учете.

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