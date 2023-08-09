Україна закликає хасидів уникнути поїздок до Умані на Рош га-Шана

Хасиди в Умані. Фото: УНІАН

Влада Черкаської області закликала хасидів уникнути поїздок до Умані на Рош га-Шана. Адже в країні досі триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія. А гарантувати паломникам безпеку на 100% ніхто не може.

Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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Повідомляється, що в Умані відбулося засідання спецкомісії за участі заступника Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні пані Лірон Фінкельштейн.

"Ми рекомендуємо паломникам максимально утриматися від відвідин Умані, враховуючи війну, регулярні масовані обстріли нашої країни та можливі провокації з боку Росії", — йдеться у заяві.

Засідання спецкомісії в Умані. Фото: Telegram

Разом з тим в ОВА розуміють, що частина вірян, як і торік, усе ж наважаться приїхати.

"Тому спільно з міською владою, сектором безпеки й оборони, усіма профільними службами вже працюємо превентивно", — додав очільник Черкаської ОВА.

Засідання спецкомісії в Умані. Фото: Telegram

Зауважимо, єврейський Новий рік у 2023 році починають відзначати з вечора 15 вересня і закінчують ввечері 17 вересня.

Нагадаємо, з серпня поточного року українці, які виїхали на тривалий час за кордон та отримують виплати як внутрішньо переміщені особи (ВПО), більше не мають права претендувати на такі кошти. В уряді розповіли, як дистанційно відмовитись від виплат.

У пресслужбі розповіли, що для відмови громадянам, які мають статус ВПО, потрібно надіслати заяву щодо відмови від матеріальної допомоги шляхом електронного зв'язку — через email, через звичайні засоби поштового зв’язку на адресу органу соціального захисту населення в Україні, де людина стоїть на обліку.