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Україна закликає хасидів уникнути поїздок до Умані на Рош га-Шана

9 серпня 2023 05:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Україна закликає хасидів уникнути поїздок до Умані на Рош га-Шана
Хасиди в Умані. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Влада Черкаської області закликала хасидів уникнути поїздок до Умані на Рош га-Шана. Адже в країні досі триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія. А гарантувати паломникам безпеку на 100% ніхто не може.

Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. 

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Новий рік в Умані 

Повідомляється, що в Умані відбулося засідання спецкомісії за участі заступника Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні пані Лірон Фінкельштейн.

"Ми рекомендуємо паломникам максимально утриматися від відвідин Умані, враховуючи війну, регулярні масовані обстріли нашої країни та можливі провокації з боку Росії", — йдеться у заяві. 

Засідання спецкомісії в Умані. Фото: Telegram

Разом з тим в ОВА розуміють, що частина вірян, як і торік, усе ж наважаться приїхати.

"Тому спільно з міською владою, сектором безпеки й оборони, усіма профільними службами вже працюємо превентивно", — додав очільник Черкаської ОВА.

Засідання спецкомісії в Умані. Фото: Telegram

Зауважимо, єврейський Новий рік у 2023 році починають відзначати з вечора 15 вересня і закінчують ввечері 17 вересня.

Нагадаємо, з серпня поточного року українці, які виїхали на тривалий час за кордон та отримують виплати як внутрішньо переміщені особи (ВПО), більше не мають права претендувати на такі кошти. В уряді розповіли, як дистанційно відмовитись від виплат. 

У пресслужбі розповіли, що для відмови громадянам, які мають статус ВПО, потрібно надіслати заяву щодо відмови від матеріальної допомоги шляхом електронного зв'язку — через email, через звичайні засоби поштового зв’язку на адресу органу соціального захисту населення в Україні, де людина стоїть на обліку.

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