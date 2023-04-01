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Украина закупит у Польши сотню БТР Rosomak, — Моравецкий

1 апреля 2023 13:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Матеуш Моравецкий
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украина хочет приобрести 100 польских БТР Rosomak, которые производят в Семяновицах-Шленских. Закупка будет произведена за средства США и ЕС.

Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Подробности

"Украинская армия приобретет у нас 100 "Росомахов", которые производятся в Семяновицах-Шленских. Rosomak — это самые современные боевые транспортеры. Оплата за эту покупку будет осуществлена за счет средств ЕС и США", — написал Моравецкий в Twitter.

Rosomak является лицензионной копией финского БТР Patria, разработанного в 2001 году. Всего на сегодняшний день выпущено 670 Rosomak.

Напомним, Польша намерена увеличить производство боеприпасов в связи с предстоящим контрнаступлением ВСУ на фронте. Премьер-министр Матеуш Моравецкий призывает частные, государственные и иностранные компании принять вызов и создать новые предприятия по производству боеприпасов на территории страны.

Также мы писали, что в Министерстве иностранных дел Польши намекнули, что в ближайшее время Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Варшаву. Анонсировать возможный визит не будут из соображений безопасности.

Добавим, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен убедить партнеров в ЕС в необходимости совместной закупки боеприпасов за пределами Евросоюза, поскольку они срочно нужны Украине, а в Европе их мало.

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