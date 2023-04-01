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Україна закупить у Польщі сотню БТР Rosomak, — Моравецький

1 квітня 2023 13:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Матеуш Моравецький
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Україна хоче придбати 100 польських БТР Rosomak, які виробляють в Семяновицях-Шльонських. Закупівля буде здійснена за кошти США та ЄС.

Про це розповів прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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Деталі

"Українська армія придбає у нас 100 "Росомахів", які виробляються у Семяновицях-Шльонських. Rosomak — це найсучасніші бойові транспортери. Оплату за цю покупку буде здійснено за рахунок коштів ЄС та США", — написав Моравецький у Twitter.

Rosomak є ліцензійною копією фінського БТР Patria, розробленого 2001 року.  Загалом на сьогодні випущено 670 Rosomak.

Нагадаємо, Польща має намір збільшити виробництво боєприпасів у зв'язку з майбутнім контрнаступом ЗСУ на фронті. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликає приватні, державні та іноземні компанії прийняти виклик та створити нові підприємства з виробництва боєприпасів на території країни.

Також ми писали, що у Міністерстві закордонних справ Польщі натякнули, що найближчим часом Президент України Володимир Зеленський може приїхати до Варшави. Анонсувати можливий візит не будуть з міркувань безпеки.

Додамо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький має намір переконати партнерів у ЄС у необхідності спільної закупівлі боєприпасів за межами Євросоюзу, оскільки вони терміново потрібні Україні, а в Європі їх замало.

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