Україна закупить у Польщі сотню БТР Rosomak, — Моравецький

Матеуш Моравецький

Україна хоче придбати 100 польських БТР Rosomak, які виробляють в Семяновицях-Шльонських. Закупівля буде здійснена за кошти США та ЄС.

Про це розповів прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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"Українська армія придбає у нас 100 "Росомахів", які виробляються у Семяновицях-Шльонських. Rosomak — це найсучасніші бойові транспортери. Оплату за цю покупку буде здійснено за рахунок коштів ЄС та США", — написав Моравецький у Twitter.

Armia Ukrainy kupi od nas 100 sztuk Rosomaków, które są produkowane w Siemianowicach Śląskich. Rosomaki to transportery bojowe z najwyższej półki.

Zapłata za ten zakup będzie z pieniędzy UE i USA. 🇪🇺🇺🇦🇺🇸 pic.twitter.com/FZs7DcWffn — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 1, 2023

Rosomak є ліцензійною копією фінського БТР Patria, розробленого 2001 року. Загалом на сьогодні випущено 670 Rosomak.

Нагадаємо, Польща має намір збільшити виробництво боєприпасів у зв'язку з майбутнім контрнаступом ЗСУ на фронті. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликає приватні, державні та іноземні компанії прийняти виклик та створити нові підприємства з виробництва боєприпасів на території країни.

Також ми писали, що у Міністерстві закордонних справ Польщі натякнули, що найближчим часом Президент України Володимир Зеленський може приїхати до Варшави. Анонсувати можливий візит не будуть з міркувань безпеки.

Додамо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький має намір переконати партнерів у ЄС у необхідності спільної закупівлі боєприпасів за межами Євросоюзу, оскільки вони терміново потрібні Україні, а в Європі їх замало.