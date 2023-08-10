Украина опоздала со "Стугной", и не только с ней, — экс-замначальника Генштаба

ПТРК "Стугна-П" на уличной выставке в центре Киева. Фото: "Фокус"

Украинское государство опоздало с производством "Стугны" и другого оружия и развитием армии на многие годы. Особенно критической была ситуация до 2014 года.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Читайте также:

Работа с опозданием

По словам Игоря Романенко, нынешнее увеличение производства "Стугны-П" — это то, что нужно было сделать гораздо раньше.

"Мы со многим опоздали, не только со "Стугною". Мы принципиально опоздали на не один год с вопросами безопасности, особенно что касается периода до 2014 года", — подчеркнул военный эксперт.

Пацифизм и бюджетные вопросы

Пацифистский подход нашего тогдашнего руководства, уровень финансирования Вооруженных сил, подчеркнул экс-замначальника Генштаба, привели к тому критическому положению, которое мы имели к началу войны 2014 года.

Игорь Романенко напомнил, как в период президентства Петра Порошенко и руководства в МВД Арсена Авакова военный бюджет Украины уменьшали с 5% ВВП до 2,5%.

Напомним, что в декабре прошлого года украинские парламентарии передали 130 миллионов гривен из средств, предназначенных для финансирования уставной деятельности политической силы, на производство противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" для Вооруженных Сил Украины.

Добавим, что именно "Стугной-П" был уничтожен первый на территории Киевской области российский танк, поэтому этот ПТРК даже попал в Национальный военно-исторический музей Украины.