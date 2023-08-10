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Україна запізнилася зі "Стугною", і не тільки з нею, — ексзаступник начальника Генштабу

10 серпня 2023 23:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Україна запізнилася зі "Стугною", і не тільки з нею, — ексзаступник начальника Генштабу
ПТРК "Стугна-П" на вуличній виставці у центрі Києва. Фото: "Фокус"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українська держава запізнилася із виробництвом "Стугни" та іншої зброї і розвитком армії на багато років. Особливо критичною була ситуація до 2014 року.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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За словами Ігоря Романенка, нинішнє збільшення виробництва "Стугни-П" — це те, що треба було зробити значно раніше.

"Ми багато із чим запізнилися, не тільки зі "Стугною". Ми принципово запізнилися на не один рік із безпековими питаннями, особливо що стосується періоду до 2014 року", — наголосив військовий експерт.

Пацифізм і бюджетні питання

Пацифістський підхід нашого тодішнього керівництва, рівень фінансування Збройних сил, підкреслив ексзаступник начальника Генштабу, привів до того критичного стану, який ми мали на початок війни 2014 року.

Ігор Романенко нагадав, як у період президентства Петра Порошенка і керівництва в МВС Арсена Авакова воєнний бюджет України зменшували з 5% ВВП до 2,5%.

Нагадаємо, що у грудні минулого року українські парламентарі передали 130 мільйонів гривень з коштів, що призначалися для фінансування статутної діяльності політичної сили, на виробництво протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П" для Збройних Сил України.

Додамо, що саме "Стугною-П" був знищений перший на території Київської області російський танк, тож цей ПТРК навіть потрапив до Національного військово-історичного музею України.

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