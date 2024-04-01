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Украина увеличила производство дронов дальнего действия — Федоров объяснил, почему это важно

1 апреля 2024 21:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украина увеличила производство дронов дальнего действия — Федоров объяснил, почему это важно
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: АрмияИнформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В этом году Украина значительно увеличила производство дронов дальнего радиуса действия по сравнению с прошлым годом. Это может сыграть решающую роль в войне.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Welt.

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Министр сообщил, что в этом году производство дронов дальнего действия удалось увеличить в десять раз по сравнению с прошлым годом.

"Большинство дронов, атаковавших российские НПЗ, имеют радиус действия от 700 до 1000 км, но сейчас есть модели, которые могут пролететь более 1000 км", — рассказал Федоров.

Министр уверен, что именно от развития беспилотных технологий зависит исход войны.

Впрочем, сейчас нельзя сказать, кто побеждает в технологической войне — на одних участках побеждают украинские воины, на других российские захватчики превосходят их.

Напомним, украинские беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы России, имеющие решающее значение для Кремля.

Также отметим, что министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что страна могла бы покупать дроны украинского производства.

Михаил Федоров
война
Украина
технологии
дроны
Россия

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