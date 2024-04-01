Україна збільшила виробництво дронів дальньої дії — Федоров пояснив, чому це важливо

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: АрміяІнформ

У цьому році Україна значно збільшила виробництво дронів дальнього радіусу дії порівняно з минулим роком. Це може зіграти вирішальну роль у війні.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Welt.

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Міністр повідомив, що цьогоріч виробництво дронів дальньої дії вдалось збільшити вдесятеро порівняно з минулим роком.

"Більшість дронів, які атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 км, але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1000 км", — розповів Федоров.

Міністр упевнений, що саме від розвитку безпілотних технологій залежить результат війни.

Втім, на сьогодні не можна сказати, хто перемагає у технологічній війні — на одних ділянках перемагають українські воїни, на інших російські загарбники перевершують їх.

Нагадаємо, українські безпілотники атакують нафтопереробні заводи Росії, які мають вирішальне значення для Кремля.

Також зазначимо, що міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що країна могла б купувати дрони українського виробництва.