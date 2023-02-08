Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Украина смогла вернуть из россии более 100 депортированных украинских детей, — ОГП arrow

Украина смогла вернуть из россии более 100 депортированных украинских детей, — ОГП

8 февраля 2023 08:20
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Из российского плена удалось вернуть в Украину 128 депортированных детей
За возвращением детей в Украину стоит работа большого количества людей
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Процесс возвращения депортированных детей в Украину несет большие риски и может стоить участникам этого процесса даже жизни. Но, несмотря на это, в Украину уже вернулось 128 несовершеннолетних граждан.

Об этом сообщила в комментарии изданию "Укринформ" начальница Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Украины Юлия Усенко.

Читайте также:

Возвращение детей из россии: цифры и риски

По словам Юлии Усенко, Украине удалось вернуть домой 128 депортированных оккупантами на территорию россии несовершеннолетних граждан.

Более 50 юных украинцев сейчас находятся с родителями или воспитателями на территории Евросоюза.

"По возвращению их на Родину — работа большого количества людей, которые месяцами работают, чтобы вернуть хотя бы одного ребенка", — подчеркнула представитель Генпрокуратуры.

Она добавила, что этот процесс рискован не только для самих детей, но и для тех, кто помогает их освободить.

"О том, кто эти люди, и как все происходит, я сейчас говорить не могу, потому что это не просто навредит процессу возвращения детей, но может стоить кому-то жизнь", — отметила Усенко.

Почему усилий Украины недостаточно

Усенко подчеркнула, что украинские власти работают в этом направлении на грани возможного, но усилий только Украины недостаточно для того, чтобы вернуть всех депортированных детей на родину.

"Привычные инструменты дипломатии бездействуют, требования международного гуманитарного права на агрессора не действуют, поэтому единого механизма не существует, а типовые правила не работают", — объяснила представительница Офиса генерального прокурора.

Поэтому, по ее словам, украинская сторона постоянно ищет новые варианты освобождения несовершеннолетних граждан из российского плена и готова к сотрудничеству со всеми, кто поддерживает эти инициативы.

Напомним, несколько дней назад при содействии Минреинтеграции в Украину удалось вернуть еще двоих детей, незаконно вывезенных на территорию государства-агрессора. Девушек 13 и 15 лет взяла на попечение их старшая сестра.

Фото: ЮНИСЕФ

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з фото

13:43 Чили в огне: несколько дней в стране бушуют масштабные лесные пожары

13:31 У границы с Украиной горела российская колония: есть погибшие

13:30 Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция

Эксклюзив

13:30 Сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины — ответ сапера

13:23 Литва предполагает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнется в конце 2023 года

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:23 В Киеве арендовать жилье стало дороже: какие сейчас цены

13:20 Быстрее к пациентам: одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто

13:20 В Украине резко подскочил спрос на электрокары: последние данные рынка

12:58 Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"

12:55 Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"

Новина з відео

12:20 Зеленский выступает с речью в Европарламенте: главные тезисы

Новина з відео

11:44 Попытка рф захватить всю территорию Донбасса до конца марта ​​​​​​​не обоснована в военном смысле, — Юсов

Новина з відео

11:15 В россии произошел взрыв в многоэтажке: есть погибшие

Новина з відео

08:01 Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Новина з відео

23:51 Президент Зеленский прибыл в Елисейский дворец, — видео Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Все время держал в руках своего попугая: в Турции из-под завалов достали мальчика, пробывшего там 55 часов

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

19:00 Обыски и задержания: верят ли одесситы, что коррупцию в стране можно побороть

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 9 февраля: Овнам — творчество, Львам — положительные эмоции

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

18:30 "Если не мы, то найдут гражданские": интервью с сапером о разминировании Киевской области

17:30 Псевдожурналисты возвращают "совок" в Мариуполь: обзор пропагандистского контента

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:54 Тяжелое дело: успеют ли танки на войну

08:00 Чемпионы по стуку: россияне пишут доносы на украинцев, пацифистов и Третьяковскую галерею

23:00 Второй день войны с природой: землетрясения, шторм и оползни

Эксклюзив

18:00 Недвижимость для бизнеса в Ирпене: есть ли смысл вкладывать деньги

17:39 "Благодатный" огонь: как пожар на иранском заводе дронов повлияет на воздушные атаки рф

Актуальное по теме

None 9 Февраль 12:01

Попытка рф захватить всю территорию Донбасса до конца марта ​​​​​​​не обоснована в военном смысле, — Юсов

None 9 Февраль 11:07

Россияне обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области: есть погибшие и раненые

None 9 Февраль 10:35

Россияне массово обстреляли города и села Донбасса: есть раненые

None 9 Февраль 09:45

ВСУ снова уничтожили большое количество оккупантов: Генштаб объявил свежие потери рф

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB