Из российского плена удалось вернуть в Украину 128 депортированных детей

За возвращением детей в Украину стоит работа большого количества людей

Процесс возвращения депортированных детей в Украину несет большие риски и может стоить участникам этого процесса даже жизни. Но, несмотря на это, в Украину уже вернулось 128 несовершеннолетних граждан.

Об этом сообщила в комментарии изданию "Укринформ" начальница Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Украины Юлия Усенко.

Возвращение детей из россии: цифры и риски

По словам Юлии Усенко, Украине удалось вернуть домой 128 депортированных оккупантами на территорию россии несовершеннолетних граждан.

Более 50 юных украинцев сейчас находятся с родителями или воспитателями на территории Евросоюза.

"По возвращению их на Родину — работа большого количества людей, которые месяцами работают, чтобы вернуть хотя бы одного ребенка", — подчеркнула представитель Генпрокуратуры.

Она добавила, что этот процесс рискован не только для самих детей, но и для тех, кто помогает их освободить.

"О том, кто эти люди, и как все происходит, я сейчас говорить не могу, потому что это не просто навредит процессу возвращения детей, но может стоить кому-то жизнь", — отметила Усенко.

Почему усилий Украины недостаточно

Усенко подчеркнула, что украинские власти работают в этом направлении на грани возможного, но усилий только Украины недостаточно для того, чтобы вернуть всех депортированных детей на родину.

"Привычные инструменты дипломатии бездействуют, требования международного гуманитарного права на агрессора не действуют, поэтому единого механизма не существует, а типовые правила не работают", — объяснила представительница Офиса генерального прокурора.

Поэтому, по ее словам, украинская сторона постоянно ищет новые варианты освобождения несовершеннолетних граждан из российского плена и готова к сотрудничеству со всеми, кто поддерживает эти инициативы.

Напомним, несколько дней назад при содействии Минреинтеграции в Украину удалось вернуть еще двоих детей, незаконно вывезенных на территорию государства-агрессора. Девушек 13 и 15 лет взяла на попечение их старшая сестра.

Фото: ЮНИСЕФ