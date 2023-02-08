Из российского плена удалось вернуть в Украину 128 депортированных детей

Украина смогла вернуть из россии более 100 депортированных украинских детей, — ОГП
Процесс возвращения депортированных детей в Украину несет большие риски и может стоить участникам этого процесса даже жизни. Но, несмотря на это, в Украину уже вернулось 128 несовершеннолетних граждан.
Об этом сообщила в комментарии изданию "Укринформ" начальница Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Украины Юлия Усенко.
-
У границы с Украиной горела российская колония: есть погибшие
-
Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция
-
Сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины — ответ сапера
-
Литва предполагает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнется в конце 2023 года
-
В Киеве арендовать жилье стало дороже: какие сейчас цены
-
Быстрее к пациентам: одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто
-
В Украине резко подскочил спрос на электрокары: последние данные рынка
-
Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"
-
Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"
-
Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч
Возвращение детей из россии: цифры и риски
По словам Юлии Усенко, Украине удалось вернуть домой 128 депортированных оккупантами на территорию россии несовершеннолетних граждан.
Более 50 юных украинцев сейчас находятся с родителями или воспитателями на территории Евросоюза.
"По возвращению их на Родину — работа большого количества людей, которые месяцами работают, чтобы вернуть хотя бы одного ребенка", — подчеркнула представитель Генпрокуратуры.
Она добавила, что этот процесс рискован не только для самих детей, но и для тех, кто помогает их освободить.
"О том, кто эти люди, и как все происходит, я сейчас говорить не могу, потому что это не просто навредит процессу возвращения детей, но может стоить кому-то жизнь", — отметила Усенко.
Почему усилий Украины недостаточно
Усенко подчеркнула, что украинские власти работают в этом направлении на грани возможного, но усилий только Украины недостаточно для того, чтобы вернуть всех депортированных детей на родину.
"Привычные инструменты дипломатии бездействуют, требования международного гуманитарного права на агрессора не действуют, поэтому единого механизма не существует, а типовые правила не работают", — объяснила представительница Офиса генерального прокурора.
Поэтому, по ее словам, украинская сторона постоянно ищет новые варианты освобождения несовершеннолетних граждан из российского плена и готова к сотрудничеству со всеми, кто поддерживает эти инициативы.
Напомним, несколько дней назад при содействии Минреинтеграции в Украину удалось вернуть еще двоих детей, незаконно вывезенных на территорию государства-агрессора. Девушек 13 и 15 лет взяла на попечение их старшая сестра.
Фото: ЮНИСЕФ