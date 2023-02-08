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Україна змогла повернути з росії понад 100 депортованих українських дітей, — ОГП

8 лютого 2023 08:20
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
З російського полону вдалося повернути до України 128 депортованих дітей
За поверненням дітей до України стоїть робота великої кількості людей
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Процес повернення депортованих дітей до України несе великі ризики і може коштувати учасникам цього процесу навіть життя. Але попри це до України уже повернулося 128 неповнолітніх громадян.

Про це повідомила у коментарі виданню "Укрінформ" начальниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора України Юлія Усенко.

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За словами Юлії Усенко, Україні вдалося повернути додому 128 депортованих окупантами на територію росії неповнолітніх громадян.

Понад 50 юних українців перебувають зараз з батьками чи вихователями на території Євросоюзу.

"За поверненням їх на Батьківщину — робота великої кількості людей, які місяцями працюють, щоб повернути хоча б одну дитинку", — наголосила представниця Генпрокуратури.

Вона додала, що цей процес є ризикованим не тільки для самих дітей, а і для тих, хто допомагає їх визволити.

"Про те, хто ці люди, і як усе відбувається, я зараз говорити не можу, бо це не просто нашкодить процесу повернення дітей, а й може коштувати комусь життя", — зазначила Усенко.

Чому зусиль України недостатньо

Усенко наголосила, що українська влада працює у цьому напрямку на межі можливого, але зусиль лише України недостатньо для того, аби повернути усіх депортованих дітей на батьківщину.

"Звичні інструменти дипломатії не діють, вимоги міжнародного гуманітарного права на агресора не діють, тому єдиного механізму не існує, а типові правила не працюють", — пояснила представниця Офісу генерального прокурора.

Тому, за її словами, українська сторона постійно шукає нові варіанти визволення неповнолітніх громадян з російського полону та готова до співпраці з усіма, хто підтримує ці ініціативи.

Нагадаємо, кілька днів тому за сприяння Мінреінтеграції в Україну вдалося повернути ще двох дітей, незаконно вивезених на територію держави-агресора. Дівчат 13 та 15 років взяла під опіку їхня старша сестра. 

Фото: ЮНІСЕФ

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