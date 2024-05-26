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Украина снова под атакой "Шахедов", также зафиксирован взлет пяти Ту-95МС

26 мая 2024 00:22
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Чекарёва Мария
редактор
Воздушная тревога сейчас, ночью 26 мая, в Украине: какие области оказались в опасности из-за угрозы ударных БпЛА
Беспилотник в небе. Фото иллюстративное: military.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу сейчас, ночью в воскресенье, 25 мая, объявили в девяти областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Одесская, Николаевская, Херсонская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Кировоградская области.

В Воздушных Силах ВС Украины предупредили об угрозе ударных БпЛА. Также есть информация о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 00:14 26 мая

Что известно о воздушной тревоге ночью 26 мая

По состоянию на 00:13, несколько групп ударных БпЛА в Днепропетровской области держали курс на Павлоград. Одна группа беспилотников в Белгороде-Днестровском районе Одесской области летела курсом на Одессу, а другая в Татарбунарском районе Одесской области двигалась по северо-западному курсу. Ударные БпЛА в южной части Полтавской области держали курс на Полтаву. Еще несколько групп ударных БпЛА в Криворожском районе летели в направлении Днепра. В 00:15 военные предупредили о вражеском БпЛА в пригороде Днепра с востока.

Украина снова под атакой "Шахедов", также зафиксирован взлет пятерых Ту-95МС - фото 2
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Также в Воздушных Силах ВС Украины сообщили о вылете пяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". В случае угрозы тревогу объявят ближе к утру.

Украина снова под атакой "Шахедов", также зафиксирован взлет пятерых Ту-95МС - фото 3
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Напомним, в результате обстрела Харькова днем в субботу, 25 мая, пять человек погибли, около шести десятков получили ранения, а еще почти два десятка числятся пропавшими без вести.

Также мы сообщали о том, что во время атаки на центр Харькова 25 мая пострадал 14-летний мальчик. Подросток находится в тяжелом состоянии.

беспилотники
обстрелы
дрон Шахид-136
воздушная тревога
опасность

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