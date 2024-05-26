Повітряна тривога зараз, уночі 26 травня, в Україні: які області опинилися в небезпеці через загрозу ударних БпЛА

Безпілотник у небі. Фото ілюстративне: military.com

Повітряну тривогу зараз, уночі в неділю, 25 травня, оголосили в дев'ятьох областях України. Червоні на карті повітряних тривог Одеська, Миколаївська, Херсонська, Полтавська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Кіровоградська області.

У Повітряних Силах ЗС України попередили про загрозу ударних БпЛА. Також є інформація про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Читайте також:

Карта повітряних тривог станом на 00:14 26 травня

Що відомо про повітряну тривогу вночі 26 травня

Станом на 00:13 декілька груп ударних БпЛА у Дніпропетровській області тримали курс на Павлоград. Одна група безпілотників у Білгород-Дністровському районі Одеської області летіла курсом на Одесу, а інша в Татарбунарському районі Одеської області рухалася північно-західним курсом. Ударні БпЛА у південній частині Полтавської області тримали курс на Полтаву. Ще декілька груп ударних БпЛА у Криворізькому районі летіли в напрямку Дніпра. О 00:15 військові попередили про ворожий БпЛА у передмісті Дніпра зі сходу.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Також у Повітряних Силах ЗС України повідомили про виліт п'ятьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья". У разі загрози тривогу оголосять ближче до ранку.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, унаслідок обстрілу Харкова вдень у суботу, 25 травня, п'ятеро людей загинули, близько шести десятків зазнали поранень, а ще майже два десятки значаться зниклими безвісти.

Також ми повідомляли про те, що під час атаки на центр Харкова 25 травня постраждав 14-річний хлопчик. Підліток перебуває у важкому стані.