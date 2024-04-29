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Украине недостаточно 60 млрд долларов от США для победы в войне, — Reuters

29 апреля 2024 09:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украине недостаточно 60 млрд долларов от США для победы в войне, — Reuters
Украинские военные. Фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 60 млрд долларов. Однако этого недостаточно, чтобы выдержать давление России, и Украина снова может остаться без оружия уже в 2025 году.

Об этом пишет Reuters в понедельник, 29 апреля.

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Агентство пишет, что Украина нуждается в среднесрочном плане финансирования, центральным элементом которого должна быть конфискация замороженных активов центробанка России для компенсации убытков.

В то же время, пакет помощи от США в сочетании с обязательствами других стран должен помочь Киеву продержаться примерно до конца следующего года. Это, безусловно, лучше, чем ситуация, когда военные запасы были на грани исчерпания неделю назад.

Однако Украина может снова остаться без оружия уже в конце 2025 года даже в случае победы Джо Байдена на президентских выборах — ему может быть трудно получить больше денег от Конгресса.

В случае, если выиграет Дональд Трамп, поддержка Украины от США будет "еще более шаткой". А вот многолетний план финансирования, наоборот, имел бы несколько преимуществ — прежде всего, обеспечил бы определенную страховку от политических колебаний в Штатах.

Кроме того, это повысило бы моральный дух украинцев и предоставило бы западным производителям вооружений большую уверенность в наращивании производства.

В материале говорится, что Украина, вероятно, не сможет отвоевать многие территории, поскольку ей трудно набирать новых солдат в армию. Но Президент Владимир Зеленский, возможно, сможет провести переговоры о мирном соглашении по более сильной позиции или заморозить конфликт.

Ранее Reuters писало, что США за последние недели незаметно отправили в Украину ракеты большой дальности ATACMS.

Кроме того, США объявили о новой долгосрочной программе помощи Украине на сумму 6 млрд долларов.

США
оружие
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финансовая помощь
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война в Украине
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