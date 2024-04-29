Україні недостатньо 60 млрд доларів від США для перемоги у війні, — Reuters

Українські військові. Фото: AFP

Президент США Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про надання Україні допомоги в розмірі 60 млрд доларів. Однак цього недостатньо, аби витримати тиск Росії й Україна знову може залишитися без зброї вже у 2025 році.

Про це пише Reuters в понеділок, 29 квітня.

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Агенство пише, що Україна потребує середньострокового плану фінансування, центральним елементом якого має бути конфіскація заморожених активів центробанку Росії для компенсації збитків.

Водночас пакет допомоги від США у поєднанні із зобов'язаннями інших країн має допомогти Києву протриматися приблизно до кінця наступного року. Це, безумовно, краще, аніж ситуація, коли військові запаси були на межі вичерпання тиждень тому.

Однак Україна може знову залишитися без зброї вже наприкінці 2025 року навіть у разі перемоги Джо Байдена на президентських виборах — йому може бути важко отримати більше коштів від Конгресу.

У випадку, якщо виграє Дональд Трамп — підтримка України від США буде "ще більш хиткою". А ось багаторічний план фінансування, навпаки мав би кілька переваг — перш за все, забезпечив би певну страховку від політичних коливань в Штатах.

Крім того, це підвищило б моральний дух українців і надало б західним виробникам озброєнь більшої впевненості для нарощування виробництва.

У матеріалі йдеться, що Україна, ймовірно, не зможе відвоювати багато територій, оскільки їй важко набирати нових солдатів до армії. Але Президент Володимир Зеленський, можливо, зможе провести переговори про мирну угоду з більш сильної позиції або заморозити конфлікт.

Раніше Reuters писало, що США протягом останніх тижнів непомітно відправили в Україну ракети великої дальності ATACMS.

Крім того, США оголосили про нову довгострокову програму допомоги Україні на суму 6 млрд доларів.