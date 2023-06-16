Воздушная тревога в Украине 16 июня - какая угроза

Украина распространяется воздушная тревога: угроза ракетного обстрела
В пятницу, 16 июня, по Украине началась распространяться воздушная тревога. Украинцев предупреждают о возможности ракетных обстрелов.
Об этом сообщают мониторинговые группы.
Воздушная тревога в Украине 16 июня
В нескольких регионах Украины 16 июня была объявлена воздушная тревога.
"Покраснели" следующие области:
- Винницкая,
- Черкасская,
- Кировоградская,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Днепропетровская
В Воздушных силах ВСУ сообщили о пуске ракет "Калибр" с Черного моря.
Мониторинговые группы сообщили, что есть вероятность обстрела крылатыми ракетами из Черного моря.
Впоследствии стало известно, что ракеты летят в направлении Кировоградской области.
Также вражескую воздушную цель, вероятно, беспилотник, зафиксировали в небе над Черниговской областью. Утверждается, что он двигается в направлении Киевщины, в регионе возможна тревога.
Вероятно, ракеты летит в направлении Черкасской области из Кировоградской области.
Обновлено 11:05. Воздушная тревога прозвучала в Одесской, Винницкой, Киевской областях.
Обновлено 11:09. В Воздушных силах сообщили, что несколько ракет типа "Калибр" направляются на Север. Украинцы просят не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Обновлено 11:11. Сирены воздушной тревоги прозвучали еще в Черновицкой и Хмельницкой областях.
Мониторинговые группы сообщили, что ракеты типа "Калибр" маневрируют в центральных областях. Есть угроза там, где объявлена воздушная тревога.
Обновлено 11:15. Руководитель офиса Президент Андрей Ермак призвал внимательно относиться к тревогам.
Теперь, согласно данным мониторинговых групп, ракеты летят в направлении Киева.
Обновлено 11:18 . В Киеве работает ПВО
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