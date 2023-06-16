Повітряна тривога в Україні 16 червня — яка загроза

Україно шириться повітряна тривога: загроза ракетного обстрілу
У п'ятницю, 16 червня, Україною почала ширитись повітряна тривога. Українців попереджають про можливість ракетного обстрілу.
Про це повідомляють моніторингові групи.
Повітряна тривога в Україні 16 червня
У декількох регіонах України 16 червня оголосили повітряну тривогу.
"Почервоніли" такі області:
- Вінницька,
- Черкаська,
- Кіровоградська,
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Дніпропетровська
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуск ракет "Калібр" з Чорного моря.
Моніторингові групи повідомили, що є ймовірність обстрілу крилатими ракетами з Чорного моря.
Згодом, стало відомо, що ракети летять в напрямку Кіровоградської області.
Також ворожу повітряну ціль, ймовірно безпілотник, зафіксували у небі над Чернігівською областю. Стверджується, що він рухається в напрямку Київщини, у регіоні можливо тривога.
Ймовірно, ракети летить в напрямку Черкащини з Кіровоградської області.
Оновлено 11:05. Повітряна тривога прозвучала в Одеські, Вінницькій, Київській областях.
Оновлено 11:09. У Повітряних силах повідомили, що декілька ракет типу "Калібр" прямують на Північ. Українців просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Оновлено 11:11. Сирени повітряної тривоги прозвучали ще у Чернівецькій та Хмельницькій областях.
Моніторингові групи повідомили, що ракети типу "Калібр" маневрують у центральних областях. Є загроза там, де оголошено повітряну тривогу.
Оновлено 11:15. Керівник офісу Президент Андрій Єрмак закликав уважно ставитися до тривог.
Тепер згідно з даними моніторингових груп, ракети летять у напрямку Києва.
Оновлено 11:18. У Києві працює ППО
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