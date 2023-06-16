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Україно шириться повітряна тривога: загроза ракетного обстрілу

16 червня 2023 11:20
оновлено: 11:20
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Повітряна тривога в Україні 16 червня — яка загроза
Повітряна тривога
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 16 червня, Україною почала ширитись повітряна тривога. Українців попереджають про можливість ракетного обстрілу. 

Про це повідомляють моніторингові групи.

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Повітряна тривога в Україні 16 червня

У декількох регіонах України 16 червня оголосили повітряну тривогу.

"Почервоніли" такі області:

  • Вінницька, 
  • Черкаська,
  • Кіровоградська, 
  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Дніпропетровська
повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні 16 червня. Фото: скріншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуск ракет "Калібр" з Чорного моря. 

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Моніторингові групи повідомили, що є ймовірність обстрілу крилатими ракетами з Чорного моря.

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Згодом, стало відомо, що ракети летять в напрямку Кіровоградської області.

Також ворожу повітряну ціль, ймовірно безпілотник, зафіксували у небі над Чернігівською областю. Стверджується, що він рухається в напрямку Київщини, у регіоні можливо тривога.

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Ймовірно, ракети летить в напрямку Черкащини з Кіровоградської області. 

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Оновлено 11:05. Повітряна тривога прозвучала в Одеські, Вінницькій, Київській областях.

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Мапа повітряних тривог 16 червня. Фото: скріншот

Оновлено 11:09. У Повітряних силах повідомили, що декілька ракет типу "Калібр" прямують на Північ. Українців просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

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Оновлено 11:11. Сирени повітряної тривоги прозвучали ще у Чернівецькій та Хмельницькій областях.

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Повітряна тривога в Україні 16 червня. Фото: скрнішот

Моніторингові групи повідомили, що ракети типу "Калібр" маневрують у центральних областях. Є загроза там, де оголошено повітряну тривогу.

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Оновлено 11:15. Керівник офісу Президент Андрій Єрмак закликав уважно ставитися до тривог.

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Тепер згідно з даними моніторингових груп, ракети летять у напрямку Києва. 

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Оновлено 11:18. У Києві працює ППО

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