Повітряна тривога в Україні 16 червня — яка загроза

Повітряна тривога

У п'ятницю, 16 червня, Україною почала ширитись повітряна тривога. Українців попереджають про можливість ракетного обстрілу.

Про це повідомляють моніторингові групи.

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У декількох регіонах України 16 червня оголосили повітряну тривогу.

"Почервоніли" такі області:

Вінницька,

Черкаська,

Кіровоградська,

Миколаївська,

Херсонська,

Дніпропетровська

Повітряна тривога в Україні 16 червня. Фото: скріншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуск ракет "Калібр" з Чорного моря.

Моніторингові групи повідомили, що є ймовірність обстрілу крилатими ракетами з Чорного моря.

Згодом, стало відомо, що ракети летять в напрямку Кіровоградської області.

Також ворожу повітряну ціль, ймовірно безпілотник, зафіксували у небі над Чернігівською областю. Стверджується, що він рухається в напрямку Київщини, у регіоні можливо тривога.

Ймовірно, ракети летить в напрямку Черкащини з Кіровоградської області.

Оновлено 11:05. Повітряна тривога прозвучала в Одеські, Вінницькій, Київській областях.

Мапа повітряних тривог 16 червня. Фото: скріншот

Оновлено 11:09. У Повітряних силах повідомили, що декілька ракет типу "Калібр" прямують на Північ. Українців просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Оновлено 11:11. Сирени повітряної тривоги прозвучали ще у Чернівецькій та Хмельницькій областях.

Повітряна тривога в Україні 16 червня. Фото: скрнішот

Моніторингові групи повідомили, що ракети типу "Калібр" маневрують у центральних областях. Є загроза там, де оголошено повітряну тривогу.

Оновлено 11:15. Керівник офісу Президент Андрій Єрмак закликав уважно ставитися до тривог.

Тепер згідно з даними моніторингових груп, ракети летять у напрямку Києва.

Оновлено 11:18. У Києві працює ППО

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