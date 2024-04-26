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По Украине ширится масштабная воздушная тревога — опасность от флота и авиации РФ

26 апреля 2024 23:05
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
По Украине ширится масштабная воздушная тревога — опасность от флота и авиации РФ
Эскадра Черноморского флота запускает ракеты. Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Масштабная воздушная тревога уже охватила всю Украину. Опасность ракетной угрозы Черноморского флота России до сих пор сохраняется.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Масштабная воздушная тревога в Украине

подавленная тревога
Скриншот сообщения ВС ВСУ

По сообщению ВВС, несколько ракет фиксируют в воздушном пространстве Хмельницкой и Киевской областей.

направление калбирей одесса
Скриншот сообщения ПС ВСУ

Одна из ракет совершила разворот в направлении Винницкой области.

ракетный удар киевская область
Скриншот сообщения ВС ВСУ

Однако также сообщается о дополнительной опасности: в воздух взлетело два истребителя-перехватчика МиГ-31. Однако боевые частоты отследить не удалось.

воздушная тревога мог-31
Скриншот сообщения мониторинговых каналов

По состоянию на 23:29 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

воздушная тревога украина
Источник: alerts.in.ua

Обновлено в 23:24 : появилась информация о пуске аэробалистических ракет "Кинжал".

кинжал пуск
Скриншот сообщения ВС ВСУ

Напомним, ранее угроза из моря прозвучала для юга Украины.

Незадолго до этого тактическая авиация ВКС РФ выпустила КАБы в сторону Харьковской области, в результате чего в регионе прозвучала воздушная тревога.

Украина
воздушная тревога
ракеты
война в Украине
флот

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