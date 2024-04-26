По Украине ширится масштабная воздушная тревога — опасность от флота и авиации РФ
Масштабная воздушная тревога уже охватила всю Украину. Опасность ракетной угрозы Черноморского флота России до сих пор сохраняется.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Масштабная воздушная тревога в Украине
По сообщению ВВС, несколько ракет фиксируют в воздушном пространстве Хмельницкой и Киевской областей.
Одна из ракет совершила разворот в направлении Винницкой области.
Однако также сообщается о дополнительной опасности: в воздух взлетело два истребителя-перехватчика МиГ-31. Однако боевые частоты отследить не удалось.
По состоянию на 23:29 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Обновлено в 23:24 : появилась информация о пуске аэробалистических ракет "Кинжал".
Напомним, ранее угроза из моря прозвучала для юга Украины.
Незадолго до этого тактическая авиация ВКС РФ выпустила КАБы в сторону Харьковской области, в результате чего в регионе прозвучала воздушная тревога.
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