По Украине ширится масштабная воздушная тревога — опасность от флота и авиации РФ

Эскадра Черноморского флота запускает ракеты. Фото иллюстративное: росСМИ

Масштабная воздушная тревога уже охватила всю Украину. Опасность ракетной угрозы Черноморского флота России до сих пор сохраняется.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Скриншот сообщения ВС ВСУ

По сообщению ВВС, несколько ракет фиксируют в воздушном пространстве Хмельницкой и Киевской областей.

Скриншот сообщения ПС ВСУ

Одна из ракет совершила разворот в направлении Винницкой области.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

Однако также сообщается о дополнительной опасности: в воздух взлетело два истребителя-перехватчика МиГ-31. Однако боевые частоты отследить не удалось.

Скриншот сообщения мониторинговых каналов

По состоянию на 23:29 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Источник: alerts.in.ua

Обновлено в 23:24 : появилась информация о пуске аэробалистических ракет "Кинжал".

Скриншот сообщения ВС ВСУ

Напомним, ранее угроза из моря прозвучала для юга Украины.

Незадолго до этого тактическая авиация ВКС РФ выпустила КАБы в сторону Харьковской области, в результате чего в регионе прозвучала воздушная тревога.