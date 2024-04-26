Україною шириться масштабна повітряна тривога — небезпека від флоту та авіації РФ

Ескадра Чорноморського флоту запускає ракети. Фото ілюстративне: росЗМІ

Масштабна повітряна тривога вже охопила всю Україну. Небезпека від ракетної загрози Чорноморського флоту Росії досі зберігається.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Скриншот допису ПС ЗСУ

За повідомленням ВПС, декілька ракет фіксують у повітряному просторі Хмельницької та Київської областей.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Одна з ракет зробила розворот у напрямку Вінниччини.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Проте також повідомляється про додаткову небезпеку: в повітря злетіло два винищувача-перехоплювача МіГ-31. Проте бойові частоти відстежити не вдалося.

Скриншот допису моніторингових каналів

Станом на 23:29 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Джерело: alerts.in.ua

Оновлено о 23:24: з'явилася інформація про пуск аеробалістичних ракет "Кинджал".

Скриншот допису ПС ЗСУ

Нагадаємо, раніше загроза з моря пролунала для півдня України.

Незадовго до цього тактична авіація ПКС РФ випустила КАБи у бік Харківської області, внаслідок чого у регіоні пролунала повітряна тривога.