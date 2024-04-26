Україною шириться масштабна повітряна тривога — небезпека від флоту та авіації РФ
Масштабна повітряна тривога вже охопила всю Україну. Небезпека від ракетної загрози Чорноморського флоту Росії досі зберігається.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Масштабна повітряна тривога в Україні
За повідомленням ВПС, декілька ракет фіксують у повітряному просторі Хмельницької та Київської областей.
Одна з ракет зробила розворот у напрямку Вінниччини.
Проте також повідомляється про додаткову небезпеку: в повітря злетіло два винищувача-перехоплювача МіГ-31. Проте бойові частоти відстежити не вдалося.
Станом на 23:29 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:
Оновлено о 23:24: з'явилася інформація про пуск аеробалістичних ракет "Кинджал".
Нагадаємо, раніше загроза з моря пролунала для півдня України.
Незадовго до цього тактична авіація ПКС РФ випустила КАБи у бік Харківської області, внаслідок чого у регіоні пролунала повітряна тривога.
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