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Україною шириться масштабна повітряна тривога — небезпека від флоту та авіації РФ

26 квітня 2024 23:05
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Україною шириться масштабна повітряна тривога — небезпека від флоту та авіації РФ
Ескадра Чорноморського флоту запускає ракети. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Масштабна повітряна тривога вже охопила всю Україну. Небезпека від ракетної загрози Чорноморського флоту Росії досі зберігається. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Масштабна повітряна тривога в Україні

повтіряна тривога
Скриншот допису ПС ЗСУ

За повідомленням ВПС, декілька ракет фіксують у повітряному просторі Хмельницької та Київської областей. 

напрямок калбірів одеса
Скриншот допису ПС ЗСУ

Одна з ракет зробила розворот у напрямку Вінниччини. 

ракетний удар київська область
Скриншот допису ПС ЗСУ

Проте також повідомляється про додаткову небезпеку: в повітря злетіло два винищувача-перехоплювача МіГ-31. Проте бойові частоти відстежити не вдалося.

повітряна тривога міг-31
Скриншот допису моніторингових каналів

Станом на 23:29 карта повітряних тривог по Україні виглядає так: 

повітряна тривога україна
Джерело: alerts.in.ua

Оновлено о 23:24: з'явилася інформація про пуск аеробалістичних ракет "Кинджал".

кинджал пуск
Скриншот допису ПС ЗСУ

Нагадаємо, раніше загроза з моря пролунала для півдня України. 

Незадовго до цього тактична авіація ПКС РФ випустила КАБи у бік Харківської області, внаслідок чого у регіоні пролунала повітряна тривога.

Україна
повітряна тривога
ракети
війна в Україні
флот

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