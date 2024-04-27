По Украине ширится воздушная тревога — почему и какие области в опасности
Воздушная тревога в Украине днем 27 апреля была объявлена в четырех областях. Красные на карте воздушных тревог Киевская, Сумская, Полтавская, Донецкая области и другие.
Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины.
Почему объявили воздушную тревогу
В 13:15 Воздушные силы ВС Украины объявили ракетную опасность северо-востоку.
Уже в 13:36 появилось сообщение о ракете курсом на Киевщину.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины — Киевская, Черниговская, Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская.
Напомним, что в Харькове российские захватчики нанесли ракетные удары по функционирующей областной психбольнице. В результате обстрела пострадала женщина.
Также оккупанты нанесли ракетный удар по Львовской области крылатыми ракетами разного класса и аэробаллистическими ракетами "Кинжал". К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.
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