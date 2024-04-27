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По Украине ширится воздушная тревога — почему и какие области в опасности

27 апреля 2024 13:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
По Украине ширится воздушная тревога — почему и какие области в опасности
Ракета в небе. Фото иллюстративное: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Воздушная тревога в Украине днем 27 апреля была объявлена в четырех областях. Красные на карте воздушных тревог Киевская, Сумская, Полтавская, Донецкая области и другие.

Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины.

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Почему объявили воздушную тревогу

В 13:15 Воздушные силы ВС Украины объявили ракетную опасность северо-востоку.

По Украине ширится воздушная тревога — почему и какие области в опасности - фото 1
Сообщение Воздушных сил ВС Украины. Фото: скриншот

Уже в 13:36 появилось сообщение о ракете курсом на Киевщину.

По Украине ширится воздушная тревога — почему и какие области в опасности - фото 2
Сообщение Воздушных сил ВС Украины. Фото: скриншот

В настоящее время воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины — Киевская, Черниговская, Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская.

По Украине ширится воздушная тревога — почему и какие области в опасности - фото 3
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в Харькове российские захватчики нанесли ракетные удары по функционирующей областной психбольнице. В результате обстрела пострадала женщина.

Также оккупанты нанесли ракетный удар по Львовской области крылатыми ракетами разного класса и аэробаллистическими ракетами "Кинжал". К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

Украина
Киевская область
ракета
воздушная тревога
война в Украине
Воздушные Силы ВСУ

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