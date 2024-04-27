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Україною шириться повітряна тривога — чому та які області в небезпеці

27 квітня 2024 13:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Україною шириться повітряна тривога — чому та які області в небезпеці
Ракета в небі. Фото ілюстративне: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Повітряну тривогу в Україні зараз, вдень 27 квітня, оголосили в чотирьох областях. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Сумська, Полтавська,  Донецька області та інші.

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

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Чому оголосили повітряну тривогу

О 13:15 Повітряні сили ЗС України оголосили ракетну небезпеку північного сходу. 

Україною шириться повітряна тривога — чому та які області в небезпеці - фото 1
Допис Повітряних сил ЗС України. Фото: скриншот

Вже о 13:36 з'явилось повідомлення про ракету курсом на Київщину. 

Україною шириться повітряна тривога — чому та які області в небезпеці - фото 2
Допис Повітряних сил ЗС України. Фото: скриншот

Наразі повітряну тривогу оголошено у восьми областях України — Київська, Чернігівська, Кіровоградська, Сумська, Полтавська, Чернігівська. 

Україною шириться повітряна тривога — чому та які області в небезпеці - фото 3
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Харкові російські загарбники завдали ракетних ударів по функціонуючій обласній психіатричній лікарні. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.

Також окупанти завдали ракетного удару по Львівській області крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами "Кинджал". На щастя, обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Україна
Київська область
ракета
повітряна тривога
війна в Україні
Повітряні Сили ЗСУ

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