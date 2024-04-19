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По Украине распространяется воздушная тревога — какая угроза

19 апреля 2024 22:11
обновлено: 22:34
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
По Украине распространяется воздушная тревога — какая угроза
Крылатая ракета. Фото: из открытых источников
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В большинстве областей Украины раздается воздушная тревога . Украинцы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога 19 апреля

Вечером, 19 апреля, тревогу объявили по всей южной и центральной Украине.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Воздушная тревога на Украине 19 апреля. Фото: скриншот
Воздушная тревога на Украине 19 апреля. Фото: скриншот

Мониторинговые каналы сообщают, что в районе Курска и Воронежа взлетели шесть российских Су-34/35. В северных и северо-восточных областях существует угроза применения КАР/КАБ. Вражеская авиация проявляет активность в зоне Азовского моря, по предварительным данным, в небе находятся до девяти самолетов типа Су-34/35.

Скриншот сообщения из мониторингового телеграмм-канала
Скриншот сообщения из мониторингового телеграмм-канала

Воздушные Силы также предупреждали о скоростной цели в направлении Черкасской области и угрозе применения авиационных средств поражения.

агроза применения авиационных средств поражения
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, что в Днепре утром 19 апреля во время воздушной тревоги раздавались взрывы.

Ранее мы писали, что сегодня, 19 апреля, в Одессе раздался мощный взрыв.

ВСУ
Украина
ракета
воздушная тревога
Воздушные Силы ВСУ

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