По Украине распространяется воздушная тревога — какая угроза
В большинстве областей Украины раздается воздушная тревога . Украинцы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Воздушная тревога 19 апреля
Вечером, 19 апреля, тревогу объявили по всей южной и центральной Украине.
Мониторинговые каналы сообщают, что в районе Курска и Воронежа взлетели шесть российских Су-34/35. В северных и северо-восточных областях существует угроза применения КАР/КАБ. Вражеская авиация проявляет активность в зоне Азовского моря, по предварительным данным, в небе находятся до девяти самолетов типа Су-34/35.
Воздушные Силы также предупреждали о скоростной цели в направлении Черкасской области и угрозе применения авиационных средств поражения.
Напомним, что в Днепре утром 19 апреля во время воздушной тревоги раздавались взрывы.
Ранее мы писали, что сегодня, 19 апреля, в Одессе раздался мощный взрыв.
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