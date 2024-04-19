Україною шириться повітряна тривога — яка загроза
В більшості областей України лунає повітряна тривога. Українців попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Повітряна тривога 19 квітня
Ввечері, 19 квітня, тривогу оголосили у всій південній та центральній Україні.
Моніторингові канали повідомляють, що у районі Курську та Воронежу злетіли шість російських Су-34/35. У північних та північно-східних областях є загроза застосування КАР/КАБ. Ворожа авіація проявляє активність у зоні Азовського моря, згідно з попередніми даними, у небі перебувають до дев’яти літаків типу Су-34/35.
Повітряні Сили також попереджали про швидкісну ціль у напрямку Черкащини та загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Нагадаємо, що у Дніпрі зранку 19 квітня під час повітряної тривоги лунали вибухи.
Раніше ми писали, що сьогодні, 19 квітня, в Одесі пролунав потужний вибух.
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