Україною шириться повітряна тривога — яка загроза

Крилата ракета. Фото: з відкритих джерел

В більшості областей України лунає повітряна тривога. Українців попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Читайте також:

Повітряна тривога 19 квітня

Ввечері, 19 квітня, тривогу оголосили у всій південній та центральній Україні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні 19 квітня. Фото: скриншот

Моніторингові канали повідомляють, що у районі Курську та Воронежу злетіли шість російських Су-34/35. У північних та північно-східних областях є загроза застосування КАР/КАБ. Ворожа авіація проявляє активність у зоні Азовського моря, згідно з попередніми даними, у небі перебувають до дев’яти літаків типу Су-34/35.

Скриншот повідомлення з моніторингового телеграм-каналу

Повітряні Сили також попереджали про швидкісну ціль у напрямку Черкащини та загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що у Дніпрі зранку 19 квітня під час повітряної тривоги лунали вибухи.

Раніше ми писали, що сьогодні, 19 квітня, в Одесі пролунав потужний вибух.