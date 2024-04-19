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Україною шириться повітряна тривога — яка загроза

19 квітня 2024 22:11
оновлено: 22:34
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Україною шириться повітряна тривога — яка загроза
Крилата ракета. Фото: з відкритих джерел
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В більшості областей України лунає повітряна тривога. Українців попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили у Повітряних силах.

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Повітряна тривога 19 квітня

Ввечері, 19 квітня, тривогу оголосили у всій південній та центральній Україні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Повітряна тривога в Україні 19 квітня. Фото: скриншот
Повітряна тривога в Україні 19 квітня. Фото: скриншот

Моніторингові канали повідомляють, що у районі Курську та Воронежу злетіли шість російських Су-34/35. У північних та північно-східних областях є загроза застосування КАР/КАБ. Ворожа авіація проявляє активність у зоні Азовського моря, згідно з попередніми даними, у небі перебувають до дев’яти літаків типу Су-34/35.

Скриншот повідомлення з моніторингового телеграм-каналу
Скриншот повідомлення з моніторингового телеграм-каналу

Повітряні Сили також попереджали про швидкісну ціль у напрямку Черкащини та загроза застосування авіаційних засобів ураження.

агроза застосування авіаційних засобів ураження
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що у Дніпрі зранку 19 квітня під час повітряної тривоги лунали вибухи.

Раніше ми писали, що сьогодні, 19 квітня, в Одесі пролунав потужний вибух

ЗСУ
Україна
ракета
повітряна тривога
Повітряні Сили ЗСУ

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