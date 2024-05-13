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В Украине распространяется воздушная тревога — какая угроза

13 мая 2024 11:12
обновлено: 11:40
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Украине распространяется воздушная тревога — какая угроза
Ракета в небе. Фото: EPA
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Воздушная тревога  в понедельник, 13 мая, в Украине была объявлена в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Луганской, Сумской, Черниговской областях и Автономной Республике Крым. Жителей этих регионов предупреждают о ракетной опасности с востока.

Об этом сообщили Воздушные Силы.

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Воздушные силы предупредили украинцев об угрозе применения баллистического вооружения.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока", — говорится в сообщении.

Позже военные предупредили о ракетной опасности.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот
Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит так:

Скриншот карты воздушных тревог
Скриншот карты воздушных тревог

Напомним, что в Харькове ночью 13 мая снова раздались взрывы.

В воскресенье, 12 мая, в Харькове произошли два взрыва. Оба — в пригороде.

война
Украина
воздушная тревога

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