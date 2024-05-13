Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Україною шириться повітряна тривога — яка загроза arrow

Україною шириться повітряна тривога — яка загроза

13 травня 2024 11:12
оновлено: 11:40
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Україною шириться повітряна тривога — яка загроза
Ракета в небі. Фото: EPA
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Повітряну тривогу в понеділок, 13 травня, в Україні оголосили у Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Луганській, Сумській, Чернігівській областях та Автономній Республіці Крим. Мешканців цих регіонів попереджають про ракетну небезпеку з сходу.

Про це повідомили Повітряні сили.

Читайте також:

Повітряна тривога 13 квітня

Повітряні сили попередили українців про загрозу застосування балістичного озброєння. 

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", — йдеться в повідомлені.

Згодом військові попередили про ракетну небезпеку.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

Скриншот карти повітряних тривог
Скриншот карти повітряних тривог

Нагадаємо, що у Харкові вночі, 13 травня, знову пролунали вибухи.

В неділю, 12 травня, у Харкові пролунали два вибухи. Обидва — у передмісті.

війна
Україна
повітряна тривога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина