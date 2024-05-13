Україною шириться повітряна тривога — яка загроза

Ракета в небі. Фото: EPA

Повітряну тривогу в понеділок, 13 травня, в Україні оголосили у Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Луганській, Сумській, Чернігівській областях та Автономній Республіці Крим. Мешканців цих регіонів попереджають про ракетну небезпеку з сходу.

Про це повідомили Повітряні сили.

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Повітряні сили попередили українців про загрозу застосування балістичного озброєння.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", — йдеться в повідомлені.

Згодом військові попередили про ракетну небезпеку.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

Скриншот карти повітряних тривог

Нагадаємо, що у Харкові вночі, 13 травня, знову пролунали вибухи.

В неділю, 12 травня, у Харкові пролунали два вибухи. Обидва — у передмісті.