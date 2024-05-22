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По Украине распостраняется воздушная тревога — какая угроза

22 мая 2024 19:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Воздушная тревога в Украине 22 мая
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: CNN
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в среду, 22 мая, объявили воздушную тревогу. Граждан предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Воздушная тревога 22 мая

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

Затем защитники предупреждали о движении скоростной цели через Кривой Рог в северном направлении.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

Позже ряд мониторинговых каналов писали, что воздушная цель перестала существовать в пределах Криворожского района.

А в 19:52 украинцев предупредили о повторных запусках баллистики из временно оккупированного Крыма.

Отметим, что по состоянию на 19.55 воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях и в Крыму.

тревога в Украине 22 мая
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, сегодня российские захватчики совершили обстрел Харькова. В результате атаки получили ранения 10 жителей города. Число пострадавших возросло до 12, один из них находится в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что оккупанты ударили по авто Нацполиции.   в Волчанске Харьковской области во время эвакуации   В результате обстрела погиб один правоохранитель, еще один — ранен.

  

обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
ракеты
война в Украине
Россия

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