Повітряна тривога в Україні 22 травня

Запуск ракети. Ілюстративне фото: CNN

В Україні у середу, 22 травня, оголосили повітряну тривогу. Громадян попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Повітряна тривога 22 травня

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Згодом захисники попереджали про рух швидкісної цілі через Кривий Ріг у північному напрямку.

Скриншот допису Повітряних сил

Пізніше низка моніторингових каналів писали, що повітряна ціль припинила своє існування в межах Криворізького району.

А о 19:52 українців попередили про повторні пуски балістики з тимчасово окупованого Криму.

Зазначимо, що станом на 19:55 повітряну тривогу оголошено у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні російські загарбники здійснили обстріл Харкова. Внаслідок атаки отримали поранення 10 мешканців міста. Кількість постраждалих зросла до 12, один з них перебуває у тяжкому стані.

Також ми писали, що окупанти вдарили по авто Нацполіції у Вовчанську Харківської області під час евакуації. Внаслідок обстрілу загинув один правоохоронець, ще одного — поранено.