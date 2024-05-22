Повітряна тривога в Україні 22 травня

Україною шириться повітряна тривога — яка загроза
В Україні у середу, 22 травня, оголосили повітряну тривогу. Громадян попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Повітряна тривога 22 травня
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", — йдеться у повідомленні.
Згодом захисники попереджали про рух швидкісної цілі через Кривий Ріг у північному напрямку.
Пізніше низка моніторингових каналів писали, що повітряна ціль припинила своє існування в межах Криворізького району.
А о 19:52 українців попередили про повторні пуски балістики з тимчасово окупованого Криму.
Зазначимо, що станом на 19:55 повітряну тривогу оголошено у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій областях та в Криму.
Нагадаємо, сьогодні російські загарбники здійснили обстріл Харкова. Внаслідок атаки отримали поранення 10 мешканців міста. Кількість постраждалих зросла до 12, один з них перебуває у тяжкому стані.
Також ми писали, що окупанти вдарили по авто Нацполіції у Вовчанську Харківської області під час евакуації. Внаслідок обстрілу загинув один правоохоронець, ще одного — поранено.
Читайте Новини.LIVE!