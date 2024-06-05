Воздушная тревога в Украине 5 июня - какая опасность

По Украине ширится воздушная тревога — какая угроза
По всей территории Украины днем, 5 июня объявлена масштабная воздушная тревога . Сообщается о взлете российского истребителя-перехватчика МиГ-31.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
Как сообщается, вражеская машина взлетела с военного аэродрома "Ахтубинск" Астраханской области России.
По состоянию на 13:32 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Отметим, что МиГ-31 – самый быстрый военный самолет российский Воздушно-космических сил. Его максимальная скорость на форсаже составляет 1,5 Маха (3000 км/ч).
Призываем не игнорировать сигналы беспокойства.
Обновлено в 13:38: зафиксирован отбой.
Напомним, ранее по Украине ширилась воздушная тревога из-за угрозы от баллистических ракет.
Сирены звучали и ночью: в отдельных регионах была угроза налета вражеских дронов и авиаударов.
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