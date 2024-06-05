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По Украине ширится воздушная тревога — какая угроза

5 июня 2024 13:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Воздушная тревога в Украине 5 июня - какая опасность
Истребитель МиГ-31 с ракетой "Кинжал" в планировании. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

По всей территории Украины днем, 5 июня объявлена масштабная воздушная тревога . Сообщается о взлете российского истребителя-перехватчика МиГ-31.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Как сообщается, вражеская машина взлетела с военного аэродрома "Ахтубинск" Астраханской области России.

По Украине ширится воздушная тревога — какая угроза - фото 1
Скриншот сообщения ВС ВСУ

По состоянию на 13:32 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

воздушная тревога
Воздушная тревога. Источник: alerts.in.ua

Отметим, что МиГ-31 – самый быстрый военный самолет российский Воздушно-космических сил. Его максимальная скорость на форсаже составляет 1,5 Маха (3000 км/ч).

Призываем не игнорировать сигналы беспокойства.

Обновлено в 13:38: зафиксирован отбой.

Напомним, ранее по Украине ширилась воздушная тревога из-за угрозы от баллистических ракет.

Сирены звучали и ночью: в отдельных регионах была угроза налета вражеских дронов и авиаударов.

самолет
Украина
Воздушные Силы ВСУ
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Россия
воздушная тревога

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