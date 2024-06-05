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Україною шириться повітряна тривога — яка загроза

5 червня 2024 13:26
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Ілля Рябінін
редактор
Повітряна тривога в Україні 5 червня — яка небезпека
Винищувач МіГ-31 з ракетою "Кинджал" у плануванні. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

По всій території України вдень, 5 червня оголошено масштабну повітряну тривогу. Повідомляється про зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ

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Повітряна тривога в Україні 

Як повідомляється, ворожа машина злетіла з військового аеродрому "Ахтубінськ" Астраханської області Росії.

Україною шириться повітряна тривога — яка загроза - фото 1
Скриншот допису ПС ЗСУ

Станом на 13:32 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

повітряна тривога
Повітряна тривога. Джерело: alerts.in.ua

Наголосимо, що МіГ-31 — найшвидший військовий літак російський Повітряно-космічних сил. Його максимальна швидкість на форсажі складає 1,5 Маха (3000 км/г). 

Закликаємо не ігнорувати сигнали тривоги.

Оновлено о 13:38: зафіксовано відбій.

Нагадаємо, раніше Україною ширилася повітряна тривога через загрозу від балістичних ракет.

Сирени лунали й вночі: в окремих регіонах була загроза нальоту ворожих дронів та авіаударів

літак
Україна
Повітряні Сили ЗСУ
війна в Україні
Росія
повітряна тривога

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