По Украине ширится воздушная тревога — какие области под угрозой удара
Воздушная тревога сейчас, днем 11 мая, в Украине объявлена в 15 областях. Жителей "красных" регионов предупреждают об угрозе баллистики.
Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.
Воздушная тревога 11 мая
Воздушные силы предупредили украинцев об угрозе применения баллистического вооружения.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!", — говорится в сообщении.
По состоянию на 10:40 в 15 областях Украины охватила воздушная тревога. Среди "красных" областей следующие:
- Харьковская,
- Полтавская,
- Сумская,
- Киевская,
- Житомирская,
- Винницкая
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Херсонская,
- Николаевская,
- Кировоградская,
- Одесская,
- Луганская,
- Крым.
Напомним, что 10 мая воздушная тревога в Харьковской области продолжалась более 10 часов. Это самая длинная тревога с начала полномасштабного вторжения в РФ.
Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине. Пока там продолжаются жесткие бои.
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