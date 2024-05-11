По Украине ширится воздушная тревога — какие области под угрозой удара

Ракета в небе. Фото: росСМИ

Воздушная тревога сейчас, днем 11 мая, в Украине объявлена в 15 областях. Жителей "красных" регионов предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

Читайте также:

Воздушная тревога 11 мая

Воздушные силы предупредили украинцев об угрозе применения баллистического вооружения.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

По состоянию на 10:40 в 15 областях Украины охватила воздушная тревога. Среди "красных" областей следующие:

Харьковская,

Полтавская,

Сумская,

Киевская,

Житомирская,

Винницкая

Донецкая,

Днепропетровская,

Запорожская,

Херсонская,

Николаевская,

Кировоградская,

Одесская,

Луганская,

Крым.

Скриншот карты воздушных тревог

Напомним, что 10 мая воздушная тревога в Харьковской области продолжалась более 10 часов. Это самая длинная тревога с начала полномасштабного вторжения в РФ.

Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине. Пока там продолжаются жесткие бои.