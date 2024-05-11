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По Украине ширится воздушная тревога — какие области под угрозой удара

11 мая 2024 10:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
По Украине ширится воздушная тревога — какие области под угрозой удара
Ракета в небе. Фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Воздушная тревога сейчас, днем 11 мая, в Украине объявлена в 15 областях. Жителей "красных" регионов предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

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Воздушные силы предупредили украинцев об угрозе применения баллистического вооружения.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!", — говорится в сообщении.

По Украине ширится воздушная тревога — какие области под угрозой удара - фото 1
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

По состоянию на 10:40 в 15 областях Украины охватила воздушная тревога. Среди "красных" областей следующие:

  • Харьковская,
  • Полтавская,
  • Сумская,
  • Киевская,
  • Житомирская,
  • Винницкая
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Запорожская,
  • Херсонская,
  • Николаевская,
  • Кировоградская,
  • Одесская,
  • Луганская,
  • Крым.
По Украине ширится воздушная тревога — какие области под угрозой удара - фото 2
Скриншот карты воздушных тревог

Напомним, что 10 мая воздушная тревога в Харьковской области продолжалась более 10 часов. Это самая длинная тревога с начала полномасштабного вторжения в РФ.

Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине. Пока там продолжаются жесткие бои.

Украина
обстрелы
воздушная тревога
война в Украине
Воздушные Силы ВСУ

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