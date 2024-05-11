Україною шириться повітряна тривога — які області під загрозою удару

Ракета в небі. Фото: росЗМІ

Повітряну тривогу зараз, вдень 11 травня, в Україні оголосили у 15 областях. Мешканців "червоних" регіонів попереджають про загрозу балістики.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

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Повітряні сили попередили українців про загрозу застосування балістичного озброєння.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!", — йдеться у повідомленні.

Скриншот дописів Повітряних Сил ЗС України

Станом на 10:40 15 областях України охопила повітряна тривога. Серед "червоних" областей такі:

Харківська,

Полтавська,

Сумська,

Київська,

Житомирська,

Вінницька

Донецька,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Херсонська,

Миколаївська,

Кіровоградська,

Одеська,

Луганська,

Крим.

Скриншот карти повітряних тривог

Нагадаємо, що 10 травня повітряна тривога у Харківській області тривала понад 10 годин. Це найдовша тривога з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. Наразі там тривають жорсткі бої.