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Україною шириться повітряна тривога — які області під загрозою удару

11 травня 2024 10:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Україною шириться повітряна тривога — які області під загрозою удару
Ракета в небі. Фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Повітряну тривогу зараз, вдень 11 травня, в Україні оголосили у 15 областях. Мешканців "червоних" регіонів попереджають про загрозу балістики.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

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Повітряні сили попередили українців про загрозу застосування балістичного озброєння. 

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!", — йдеться у повідомленні. 

Україною шириться повітряна тривога — які області під загрозою удару - фото 1
Скриншот дописів Повітряних Сил ЗС України

Станом на 10:40 15 областях України охопила повітряна тривога. Серед "червоних" областей такі:

  • Харківська,
  • Полтавська,
  • Сумська,
  • Київська,
  • Житомирська,
  • Вінницька
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька,
  • Херсонська,
  • Миколаївська,
  • Кіровоградська,
  • Одеська,
  • Луганська,
  • Крим.
Україною шириться повітряна тривога — які області під загрозою удару - фото 2
Скриншот карти повітряних тривог

Нагадаємо, що 10 травня повітряна тривога у Харківській області тривала понад 10 годин. Це найдовша тривога з початку повномасштабного вторгнення РФ. 

Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. Наразі там тривають жорсткі бої. 

Україна
обстріли
повітряна тривога
війна в Україні
Повітряні Сили ЗСУ

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