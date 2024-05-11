Україною шириться повітряна тривога — які області під загрозою удару
Повітряну тривогу зараз, вдень 11 травня, в Україні оголосили у 15 областях. Мешканців "червоних" регіонів попереджають про загрозу балістики.
Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.
Повітряна тривога 11 травня
Повітряні сили попередили українців про загрозу застосування балістичного озброєння.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!", — йдеться у повідомленні.
Станом на 10:40 15 областях України охопила повітряна тривога. Серед "червоних" областей такі:
- Харківська,
- Полтавська,
- Сумська,
- Київська,
- Житомирська,
- Вінницька
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Херсонська,
- Миколаївська,
- Кіровоградська,
- Одеська,
- Луганська,
- Крим.
Нагадаємо, що 10 травня повітряна тривога у Харківській області тривала понад 10 годин. Це найдовша тривога з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. Наразі там тривають жорсткі бої.
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