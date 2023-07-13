По Украине ширится воздушная тревога: ракетная угроза
Вечером, 13 июля, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Пока "покраснела" значительная часть областей.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога вечером 13 июля
Обновлено 23:40. В Украине в ряде областей объявлена воздушная тревога.
"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — предупреждают Воздушные силы.
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Напомним, что в ночь на 13 июля российские войска пытались снова атаковать Киевскую область. Силы ПВО сбили все вражеские цели, однако обломки попали в многоквартирные дома.
Также мы сообщали, что в ночь на 13 июля россияне совершили очередную атаку на Киевскую область. В результате вражеских обстрелов пострадал дом в Дарницком районе столицы.