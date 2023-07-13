Україною шириться повітряна тривога: ракетна загроза

Ракета злітає в повітряний простір. Фото: google.com

Ввечері, 13 липня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Наразі "почервоніла" значна частина областей.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога ввечері 13 липня

Оновлено 23:40. В Україні в низці областей оголошено повітряну тривогу.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", — попереджають Повітряні сили.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Нагадаємо, що в ніч проти 13 липня російські війська намагались знову атакувати Київську область. Сили ППО збили всі ворожі цілі, однак уламки влучили в багатоквартирні будинки.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 13 липня росіяни здійснили чергову атаку на Київщину. Внаслідок ворожих обстрілів постраждав будинок у Дарницькому районі столиці.