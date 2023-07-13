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Україною шириться повітряна тривога: ракетна загроза

13 липня 2023 23:39
оновлено: 23:49
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Інна Буряк
редактор
Україною шириться повітряна тривога: ракетна загроза
Ракета злітає в повітряний простір. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ввечері, 13 липня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Наразі "почервоніла" значна частина областей.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога ввечері 13 липня

Оновлено 23:40. В Україні в низці областей оголошено повітряну тривогу.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", — попереджають Повітряні сили.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

Нагадаємо, що в ніч проти 13 липня російські війська намагались знову атакувати Київську область. Сили ППО збили всі ворожі цілі, однак уламки влучили в багатоквартирні будинки.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 13 липня росіяни здійснили чергову атаку на Київщину. Внаслідок ворожих обстрілів постраждав будинок у Дарницькому районі столиці.

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