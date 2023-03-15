Украинская армия за сутки поразила три пункта управления и систему ПВО рф, — Генштаб
За минувшие сутки, 14 марта, украинская армия нанесла удар по 12 районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов. Кроме того, были поражены три позиции развертывания ЗРК армии рф и одна система ПВО врага.
Об этом сообщает в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Удары авиации
За прошедшие сутки, 14 марта, авиация Воздушных сил ВСУ нанесла несколько точных ударов по российским войскам.
В частности, было поражено девять районов сосредоточения личного состава оккупационных подразделений.
Также были обстреляны три места развертывания зенитно-ракетных комплексов армии рф и три других важных объекта, которые пока не называются.
Успехи наземных подразделений ВСУ
Артиллерия и ракетные войска Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили три района сосредоточения российских военных и вражеской техники.
Кроме того, были уничтожены три пункта управления оккупационными подразделениями и одна развернутая система противовоздушной обороны противника.
Напомним, глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов ранее заявил, что россия в связи с захватнической войной против Украины потратила огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. По прогнозам Буданова, экономика россии не способна будет обеспечивать ведение агрессивной войны в Украине уже через три месяца.
Фото: Генштаб