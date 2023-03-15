Украинская армия за сутки поразила три пункта управления и систему ПВО рф, — Генштаб

Силы обороны Украины продолжают уничтожать логистические и военные мощности россиян

За минувшие сутки, 14 марта, украинская армия нанесла удар по 12 районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов. Кроме того, были поражены три позиции развертывания ЗРК армии рф и одна система ПВО врага.

Об этом сообщает в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Удары авиации

За прошедшие сутки, 14 марта, авиация Воздушных сил ВСУ нанесла несколько точных ударов по российским войскам.

В частности, было поражено девять районов сосредоточения личного состава оккупационных подразделений.

Также были обстреляны три места развертывания зенитно-ракетных комплексов армии рф и три других важных объекта, которые пока не называются.

Успехи наземных подразделений ВСУ

Артиллерия и ракетные войска Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили три района сосредоточения российских военных и вражеской техники.

Кроме того, были уничтожены три пункта управления оккупационными подразделениями и одна развернутая система противовоздушной обороны противника.

Напомним, глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов ранее заявил, что россия в связи с захватнической войной против Украины потратила огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. По прогнозам Буданова, экономика россии не способна будет обеспечивать ведение агрессивной войны в Украине уже через три месяца.

Фото: Генштаб