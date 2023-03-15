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Українська армія за добу уразила три пункти управління і систему ППО рф, — Генштаб

15 березня 2023 07:13
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Сили оборони України продовжують знищувати логістичні та військові потужності росіян
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

За минулу добу, 14 березня, українська армія завдала удару по 12 районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів. Крім того, були уражені три позиції розгортання ЗРК армії рф та одна система ППО ворога.

Про це повідомляє у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Удари авіації

Протягом минулої доби, 14 березня, авіація Повітряних сил ЗСУ завдала кількох влучних ударів по російських військах.

Зокрема, були уражені дев’ять районів зосередження особового складу окупаційних підрозділів.

Також були обстріляні три місця розгортання зенітно-ракетних комплексів армії рф і три інші важливі об’єкти, які поки що не називаються.

Успіхи наземних підрозділів ЗСУ

Артилерія та ракетні війська Сил оборони України за минулу добу уразили три райони зосередження російських військових та ворожої техніки.

Крім того, були знищені три пункти управління окупаційними підрозділами та одна розгорнута система протиповітряної оборони ворога.

Нагадаємо, очільник воєнної розвідки України генерал-майор Кирило Буданов раніше заявив, що росія у зв'язку з загарбницькою війною проти України витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. За прогнозами Буданова, економіка рф не здатна буде забезпечувати ведення агресивної війни в Україні уже через три місяці. 

Фото: Генштаб

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