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Украинская артиллерия уничтожила российских минометчиков под Бахмутом

15 мая 2023 13:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украинская артиллерия уничтожила российских минометчиков под Бахмутом
Артиллеристы 26-й бригады. Фото: Facebook-страница артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Артиллеристы 26-й бригады имени Романа Дашкевича уничтожили минометную позицию российских оккупационных войск. Бригада имени генерал-хорунжего держит оборону на Бахмутском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

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Украинские защитники-артиллеристы из 26-й бригады держат оборону на Бахмутском направлении.

Одной из последних успешно уничтоженных российских целей стала минометная позиция оккупационных войск.

Видео уничтожения оккупантов

На Facebook-странице бригады имени Романа Дашкевича была опубликована видеозапись успешной работы бойцов.

На видео можно увидеть, как в результате точных действий украинских артиллеристов минометная позиция оккупантов была ликвидирована.

Напомним, 26 артиллерийская бригада держит оборону на Донбассе с лета 2022 года. Военнослужащие бригады не раз уничтожали российскую военную технику, в частности, гаубицы оккупационных подразделений.

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