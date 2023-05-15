Українська артилерія знищила російських мінометників під Бахмутом

Артилеристи 26-ої бригади. Фото: Facebook-сторінка артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича

Артилеристи 26-ої бригади імені Романа Дашкевича знищили мінометну позицію російських окупаційних військ. Бригада імені генерал-хорунжого тримає оборону на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила пресслужба 26-ої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

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Українські захисники-артилеристи із 26-ої бригади тримають оборону на Бахмутському напрямку.

Однією із останніх успішно знищених російських цілей стала мінометна позиція окупаційних військ.

Відео знищення окупантів

На Facebook-сторінці бригади імені Романа Дашкевича опублікували відеозапис успішної роботи бійців.

На відео можна побачити, як внаслідок точних дій українських артилеристів мінометна позиція окупантів була ліквідована.

Нагадаємо, 26-та артилерійська бригада тримає оборону на Донбасі з літа 2022 року. Військовослужбовці бригади неодноразово знищували російську військову техніку, зокрема, гаубиці окупаційних підрозділів.