Українська артилерія знищила російських мінометників під Бахмутом
Артилеристи 26-ої бригади імені Романа Дашкевича знищили мінометну позицію російських окупаційних військ. Бригада імені генерал-хорунжого тримає оборону на Бахмутському напрямку.
Про це повідомила пресслужба 26-ої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.
Успішна робота артилеристів
Українські захисники-артилеристи із 26-ої бригади тримають оборону на Бахмутському напрямку.
Однією із останніх успішно знищених російських цілей стала мінометна позиція окупаційних військ.
Відео знищення окупантів
На Facebook-сторінці бригади імені Романа Дашкевича опублікували відеозапис успішної роботи бійців.
На відео можна побачити, як внаслідок точних дій українських артилеристів мінометна позиція окупантів була ліквідована.
Нагадаємо, 26-та артилерійська бригада тримає оборону на Донбасі з літа 2022 року. Військовослужбовці бригади неодноразово знищували російську військову техніку, зокрема, гаубиці окупаційних підрозділів.