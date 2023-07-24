ПВО Украины, что сейчас стоит на вооружении, закроет ли Украина всю свою территорию

Системы ПВО Patriot. Фото: Reuters/Kacper Pempel

За время полномасштабной войны украинская противовоздушная оборона претерпела серьезные изменения и стала поистине уникальной на планете. Но оккупационная армия тоже не отстает в войне против Украины.

Изменения в ПВО после 24 февраля

После начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе 2014 года противовоздушная оборона Украины, которая на тот момент уже десять лет была составной частью Воздушных сил ВСУ, постепенно начала меняться. Впрочем, эти изменения связаны с расконсервированием старой советской техники (С-125, С-300, "Бук") и разработками собственных образцов зенитно-ракетных комплексов (в частности, мобильные системы управления силами "Ореанда").

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Полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 поставило перед украинской армией новые вызовы, которые невозможно было решить исключительно собственными силами. Поэтому на вооружение Воздушных сил ВС Украины начала поступать западная техника — как стационарные, так и переносные зенитно-ракетные комплексы.

Украинская армия получила множество различных систем от разных западных стран. Самая известная американская система ПВО Patriot, которая защищает украинскую столицу. Эта зенитно-ракетная система продемонстрировала невероятный результат, показав 100%-ую эффективность даже против российской гиперзвуковой аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал", которую, по утверждению российских пропагандистов, не могло сбить ни одно противоракетное оружие в мире. Американская система ПВО на полях российско-украинской войны развеяла этот миф, нанеся серьезный удар по репутации российской армии, позиционирующей себя как "вторая армия мира".

Украина прогрессирует, Россия не отстает

Впрочем, как отметил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник, не следует недооценивать вооруженные силы Российской Федерации. Они учатся на своих ошибках, делают выводы из успехов и неудач — одним словом, пытаются прогрессировать или хотя бы находить слабые места в украинской обороне.

Так, сбивать все российские ракеты, включая баллистические варианты "Искандеров", противокорабельные "Ониксы" и Х-22 могут, как подчеркнул эксперт, лишь две системы ПВО, находящиеся на вооружении Сил обороны Украины — кроме Patriot'ов, это еще французско-итальянские комплексы SAMP/T. Поэтому оккупанты используют вышеупомянутые ракеты в тех украинских регионах, где небо не защищено соответствующими противоракетными комплексами. И имеют определенные успехи — как мы видим на недавнем одесском примере, когда достигли своей цели ракетные удары по центральной части украинского города.

Вместе с тем, украинская противовоздушная оборона за время полномасштабной войны достигла невиданного ранее прогресса. Причем, не только по сравнению с предыдущими периодами собственной истории. Петр Черник подчеркнул, что ПВО Воздушных сил ВС Украины сейчас уникальна, потому что ни в одной стране мира нет столь большого количества разнообразных противовоздушных и противоракетных систем. Это создает определенные проблемы для оккупационной армии и достаточно успешно закрывает часть украинских регионов.

Мирное небо – ключ к вступлению в НАТО

Прежде всего, речь идет о Киеве, но только этим сотрудничество Украины и Запада не ограничится, уверен эксперт. Фактически каждую неделю в Украину приезжает новая военная техника, и не последнее место в списке обновлений занимают именно системы ПВО. Более того, они являются ключевыми в достижении финальной цели Украины — цели в виде евроатлантической интеграции, вступления в НАТО.

Как известно, на саммите в Вильнюсе Альянса было заявлено, что Украина может стать членом этой организации только после завершения войны. Но война идет не только на земле, на линии боевых столкновений, но и в воздухе. И даже там, куда российские войска не смогли дойти по суше — как-то в Одессе или Львове, — они могут доставать своими ракетами.

Так что закрытие неба имеет действительно стратегическую важность. Без обеспечения максимальной защиты от российских ракет и ударных дронов даже после выхода на государственные границы Украины вряд ли речь пойдет о полноценной победе и, соответственно, о присоединении Украины к НАТО.

Следовательно, западные партнеры продолжают поставлять Украине все новые и новые системы противовоздушной и противоракетной обороны. В частности, на саммите в Вильнюсе было объявлено, что Германия передаст Украине еще две системы Patriot. После ударов по Львову и особенно Одессе можно спрогнозировать, куда эти системы поедут после пересечения польско-украинской границы — но этими двумя городами территория Украины не ограничивается. И россияне охотно выберут себе новые цели, в других населенных пунктах.

Что стоит учитывать

Можно ли закрыть все украинское небо? Петр Черник уверен, что возможно. Впрочем, стоит учесть, что даже "Железный купол" и "Праща Давида" не защищают Израиль на все 100%, палестинские ракеты редко, но долетают до израильской территории. Вероятно, такая же ситуация ожидает и Украину. Но главное — поднять процент уничтоженных вражеских ракет до максимально возможного.

Еще одной, на самом деле, главной, является проблема финансирования переоснащения украинской системы противовоздушной обороны. Как известно, все современные системы мы получаем от западных партнеров, а они не могут резко и одномоментно увеличить объемы изготовленной военной техники. Именно поэтому Украина получает оружие не так быстро, как хотелось жителям пораженных городов и сел. Но стоимость современных систем ПВО является серьезным финансовым вызовом даже для таких стран, как США — и это невозможно не учитывать.

Так же, как и нельзя не учитывать позицию политических элит и гражданских обществ в странах-донорах — вряд ли они одобрят идею передачи всех противоракетных систем на нужды Украины. Вопрос их собственной защиты, особенно в условиях постоянных угроз со стороны Кремля (недавно объектом таких угроз, скажем, стала Польша), остается актуальным и для стран-членов Североатлантического альянса.

Как F-16 дополнит украинскую ПВО

Следовательно, уверен полковник ВСУ Черник, Украина и дальше продолжит получать западные системы ПВО. Этот процесс уже запущен и работает на максимально возможных (без ущерба для самых западных стран) скоростях. Так или иначе, небо над Украиной будет закрываться — даже несмотря на то, что Россия тоже не будет сидеть, сложа руки. Но у страны-агрессора после всех санкций, наложенных за вторжение и все последующие преступления, возможностей для маневра откровенно меньше, чем у США и других партнеров Украины.

Но, говоря о противовоздушной обороне, не стоит забывать о том, что в ее состав входят не только наземные зенитные системы, но и авиация. Так, самолеты F-16, обучение украинских летчиков, на которых вот-вот должно стартовать, являются очень серьезным фактором успеха в борьбе с российскими ракетами. По словам эксперта, вооружение, которое есть на борту F-16, позволит сбивать даже те ракеты, которые теоретически могут обхитрить системы ПВО.

Поэтому усиление противовоздушной обороны, обеспечение мирного неба не только над Киевом, но и над всей Украиной — это реальное дело, но комплексное. И работать в этой области приходится на разных направлениях. Работать, прежде всего, западным партнерам Украины, потому что от нас в этой истории зависит далеко не все. А то, что зависит именно от Украины — готовность использовать эту технику и успешная работа с ней, — Силы обороны Украины выполняют с честью. Так, уже упомянутое уничтожение гиперзвуковых "Кинжалов" стало настоящей сенсацией, обернувшись не только грандиозным позором для России — но и большим успехом западного военно-промышленного комплекса.

Российско-украинскую войну иногда называют настоящим полигоном для проверки мировых образцов вооружения в боевых условиях. Западные системы ПВО уже показали себя с лучшей стороны — в руках украинских военнослужащих. И будут показывать в дальнейшем, пока Россия не убедится в стратегическом поражении своей и так уже обескровленной армии. Время, когда всю территорию Украины накроет крепкий противоракетный "зонтик", постоянно приближается. Остановить этот момент Российская Федерация, как показали предыдущие полтора года войны, не сможет.