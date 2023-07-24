Україна має найунікальнішу систему ППО в світі, — полковник ЗСУ
Нинішня система протиповітряної оборони ПС ЗСУ, сформована під час повномасштабної війни, є унікальною. У жодній країні світу немає настільки різноманітного набору систем ППО.
Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.
Різноманіття як козир української ППО
"Українська система ППО з початку повномасштабної війни кратно зросла в кількісному значенні, а, крім того, зараз вона є унікальною, відрізняючись від усіх інших армій світу", — наголосив військовий експерт.
Цією унікальністю, підкреслив Черник, є різноманітність систем протиповітряної і протиракетної оборони, які працюють на території України.
Що і від кого отримали ЗСУ
"Тільки від США ми отримали цілу низку видів зброї. Це, перш за все, MIM-104 Patriot, які чудово зарекомендували себе у протидії найшвидшій із існуючих на планеті ракет, "Кинджалу", — нагадав полковник ЗСУ.
Крім того, Сполучені Штати надали Україні ще зенітні ракети середньої дальності MIM-23 Hawk та переносні зенітно-ракетні комплекси FIM-92 Stinger.
Також Збройні сили України з початку повномасштабної війни отримали:
- IRIS-T від Німеччини;
- американсько-шведські комплекси NASAMS;
- британські ПЗРК Starstreak;
- французько-італійський комплекс SAMP/Т;
- ракети Aspide та Mistral.
"Якщо все це скласти докупи, то такого розмаїття інтеграції найрізноманітніших систем ППО немає ніде у світі", — запевнив Петро Черник.
Нагадаємо, 23 липня заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповів, що в Україні розробили свою систему протиповітряної оборони середньої дальності. Наразі вона працює в тестовому режимі.