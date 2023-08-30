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Украинская ПВО этой ночью уничтожили все ракеты и дроны, выпущенные РФ по Украине

30 августа 2023 09:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинская ПВО этой ночью уничтожили все ракеты и дроны, выпущенные РФ по Украине
Украинский военный сбивает вражеские ракеты. Фото: cn.suspilne.media
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 30 августа оккупанты выпустили по Украине 44 воздушных цели, в том числе 28 крылатых ракет 16 ударных БпЛА. Украинская ПВО уничтожила все ракеты и 15 из 16 дронов.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Этой ночью россияне атаковали Украину крылатыми ракетами и ударными БпЛА. Всего зафиксировано 44 вражеских воздушных целей, в том числе 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса.

А также 16 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" по южному и северному направлениям (Приморско-Ахтарск, Курск).

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожены все 28 крылатых ракет и 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей", — говорится в сообщении.

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Напомним, в ночь на 30 августа российские террористы атаковали Украину беспилотниками. После этого оккупанты прибегли к применению ракет. Таким образом, воздушная тревога захватила почти все области в холодные объятия, была опасность ракетных обстрелов.

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