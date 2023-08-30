Українська ППО цієї ночі знищили усі ракети та дрони, які РФ випустила по Україні

Український військовий збиває ворожі ракети. Фото: cn.suspilne.media

У ніч проти 30 серпня окупанти випустили по Україні 44 повітряні цілі, зокрема 28 крилатих ракет 16 ударних БпЛА. Українська ППО знищила усі ракети та 15 з 16 дронів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Цієї ночі росіяни атакували Україну крилатими ракетами та ударними БпЛА. Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі, зокрема 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса.

А також 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено всі 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 30 серпня російські терористи атакували Україну безпілотниками. Після цього окупанти вдалися до застосування ракет. Таким чином повітряна тривога захопила майже всі області в холодні обійми, була небезпека ракетного обстрілу.