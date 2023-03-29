Украинская разведка следит за размещением ядерного оружия в беларуси, — представитель ГУР
Украинская разведка сотрудничает с международными коллегами для контроля возможного размещения ядерного оружия на территории беларуси и отслеживания ситуации внутри россии.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии для ТСН.ua.
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Контроль над размещением ядерного оружия
Черняк подчеркнул, что контроль ситуации в беларуси, особенно касательно расположения российских подразделений, является приоритетом не только для украинских спецслужб, но и для мирового сообщества.
Он добавил, что на данный момент отмечается тотальный контроль, и пока не наблюдается никаких действий кроме информационной акции на уровне заявлений и слов со стороны агрессора.
Согласно оценкам разведки, заявления о размещении ядерного оружия в беларуси можно рассматривать как очередной шантаж со стороны оккупантов. Украинская разведка и международные партнеры продолжают тесное сотрудничество для мониторинга ситуации и обеспечения безопасности региона.
В целом, украинские и международные спецслужбы объединяют усилия для контроля возможного размещения ядерного оружия на территории беларуси и отслеживания ситуации внутри россии. Это является приоритетом для глобального сообщества, и на данный момент осуществляется тотальный контроль над происходящим.
Разведка считает заявления об установке ядерного оружия в беларуси шантажом, и пока не видит действий со стороны агрессора, кроме словесных заявлений.
Напомним, что минск и москва договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории беларуси. Об этом будто бы давно просил самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко.
Также мы писали, что беларусь, несомненно, столкнется с дальнейшими европейскими санкциями из-за российского плана размещения тактического ядерного оружия в стране. Напряженность между Варшавой и минском достигла нового максимума.